Niemcy mieszkali w tych wsiach w Małopolsce. Tych dawnych nazw nikt już nie pamięta

Kolonizacja w dzisiejszych kojarzy się zazwyczaj z wielkimi wyprawami Hiszpanów czy Brytyjczyków pod dowództwem osób takich jak Hernan Cortes czy Krzysztof Kolumb. Nie wszyscy wiedzą jednak, że swego rodzaju kolonizacja obejmowała również ziemie polskie, w tym Małopolskę, choć miała oczywiście inny wymiar. Mowa o tzw. kolonizacji józefińskiej, która objęła obszary dawnej Rzeczypospolitej. Proces ten prowadzony był przez cesarza Józefa II Habsburga, króla Niemiec (1764-1790) i cesarza rzymskiego w latach 1765-1790. Józef, który rządził ówczesna monarchią austriacką zaplanował akcję osadniczą na terenach Galicji, w tym dzisiejszego województwa małopolskiego. Na czym miała polegać?

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Chodziło o zasiedlenie obszarów tych ludnością niemiecką. Kolonizacja józefińska oficjalnie rozpoczęła się w 1781 roku, kiedy Józef II Habsburg wydał patent cesarski. Dopuszczał on osadnictwo miejskie i kolonizację rolniczą na wyznaczonych terenach. Faktyczny napływ ludności niemieckiej na tereny dzisiejszej Małopolski najbardziej nasilił się w latach 1783-1784. Jak wskazuje dr Monika Cepil w publikacji „Kolonizacja józefińska na obszarze dawnej Galicji w świetle uwarunkowań prawno-osadniczych”, w zamyśle Józefa II kolonizatorzy niemieccy mieli rozpowszechniać swój język i osłabiać narodowość polską, także w Małopolsce. Osobami, które decydowały się na osadnictwo byli m.in. urzędnicy państwowi, podoficerowie czy nauczyciele niemieccy.

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Kolonizacja józefińska swym obszarem szczególnie objęła Małopolskę i tereny dzisiejszej Sądecczyzny. Jak wskazuje dr Monika Cepil, koloniści osiedlali się m.in. w rejonie Niepołomic (Bogucice, Bratucice, Kłaj, Krzeczów) czy Starego Sącza (Biczyce Dolne, Kadcza, Rytro, Mokra Wieś, Olszanka, Podegrodzie). Zdaniem dr Cepil faktyczna kolonizacja józefińska trwała w latach 1781-1785. Kolonistów pozyskiwano m.in. za pomocą ogłoszeń w gazetach, a Galicję przedstawiano jako „kraj obiecany”. Niemieckim kolonizatorom w Małopolsce obiecywano gospodarstwo 40-morgowe (ok. 10 hektarów ziemi). Jak podaje dr Monika Cepil, w całej Galicji ukształtowały się 133 nowe osady, z czego aż 70 na terenie dzisiejszych województw małopolskiego i podkarpackiego.

Wsie niemieckie w Małopolsce istniały od czasu powstania do zakończenia II wojny światowej, choć faktycznie polonizowano je już po zakończeniu I wojny światowej, w 1918 roku. Co stało się z niemieckimi kolonistami w Małopolsce?

Część ludności uległa polonizacji, niektóre miejscowości zachowały pierwotny charakter do II wojny światowej. Jednym ze sposobów polonizacji była zmiana religii z protestanckiej na katolicką. W 1939 r. po zakończeniu kampanii wrześniowej Niemcy i Związek Radziecki podpisali porozumienie o wymianie ludności, na mocy którego Niemcy galicyjscy mogli wyjechać do rodzinnego kraju. Wiele osób skorzystało z tego przywileju. Reszta Niemców opuściła Galicję w latach 1944–1945 – pisze dr Monika Cepil.

W przygotowanej galerii możecie zobaczyć małopolskie wsie, które kiedyś były niemieckimi koloniami.

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Wcześniejsze fale migracji – niemieccy osadnicy w średniowiecznej Polsce

Kolonizacja józefińska, choć kluczowa dla historii Sądecczyzny, nie była pierwszym epizodem niemieckiego osadnictwa na ziemiach polskich. Już w pełnym średniowieczu, zwłaszcza od XIII do połowy XIV wieku, miał miejsce znaczący napływ ludności z Zachodu. W odróżnieniu od późniejszej, odgórnie sterowanej akcji Habsburgów, ten średniowieczny ruch miał charakter oddolny. Jego główną przyczyną był dotkliwy głód ziemi i przeludnienie w krajach niemieckich, które skłaniały chłopów, rzemieślników i kupców do szukania nowych perspektyw na słabiej zaludnionym wschodzie kontynentu.

Proces ten był aktywnie wspierany przez polskich książąt, takich jak Henryk Brodaty na Śląsku, którzy dostrzegali w przybyszach szansę na gospodarczy rozwój swoich włości. Szacuje się, że tylko w XIII stuleciu na ziemie polskie mogło przybyć nawet sto tysięcy osadników z Niemiec, co mogło stanowić wówczas około 6-7% całej populacji. Ten wczesny napływ ludności stworzył historyczne podłoże dla późniejszych migracji i pokazał, że niemiecka obecność w regionie miała znacznie głębsze korzenie niż tylko te sięgające XVIII wieku.

Prawo niemieckie, czyli modernizacyjny impuls dla miast i wsi

Wraz z osadnikami na ziemie polskie dotarł nie tylko kapitał ludzki, ale również zaawansowany model prawno-organizacyjny, znany jako prawo niemieckie. Nie ograniczał się on jedynie do ludności niemieckiej, stając się jednym z najważniejszych motorów modernizacyjnych w dziejach Polski. Książęta piastowscy, widząc ogromne korzyści płynące z nowej organizacji osad, chętnie nadawali przywileje lokacyjne, oferując szerokie swobody i prawo do samorządu na wzór zachodnioeuropejski. Wkrótce na prawie niemieckim zaczęto osadzać również Polaków, formując w ten sposób nowe wsie i miasta.

Wprowadzenie tego systemu zapoczątkowało prawdziwy przełom gospodarczy, szczególnie widoczny na Śląsku, ale również w Małopolsce i Wielkopolsce. Nowa organizacja wsi, rozwój rzemiosła i handlu znacząco zwiększały dochody książęcych skarbców, a w największych miastach, takich jak stołeczny Kraków czy Poznań, niemieckojęzyczni mieszczanie na długi czas zdobyli dominującą pozycję. Proces ten trwale zmienił krajobraz gospodarczy i społeczny kraju.

Własne szkoły, kościoły i stowarzyszenia – jak mniejszość dbała o tożsamość

Przetrwanie niemieckiej tożsamości przez setki lat nie byłoby możliwe bez silnych struktur organizacyjnych, które spajały lokalne społeczności. Kluczową rolę odgrywał kościół, najczęściej ewangelicko-augsburski, który był nie tylko centrum życia religijnego, ale także kulturalnego. Pastorzy często pełnili funkcję liderów, reprezentując interesy swoich wiernych i dbając o spójność grupy. Przejście z protestantyzmu na katolicyzm było jednym z najskuteczniejszych sposobów asymilacji, co pokazuje, jak istotna była odrębność wyznaniowa dla zachowania tożsamości.

Równie ważne było szkolnictwo. Niemieckie szkoły pozwalały na przekazywanie języka i kultury kolejnym pokoleniom, chroniąc je przed polonizacją. Życie społeczne kwitło także dzięki licznym stowarzyszeniom i związkom (Deutscher Verein). Organizacje te prowadziły działalność kulturalną, organizowały kursy rolnicze i odczyty, a także tworzyły własne instytucje finansowe, takie jak kasy oszczędnościowo-pożyczkowe. Ta gęsta sieć wzajemnych powiązań budowała poczucie wspólnoty i pozwalała mniejszości niemieckiej efektywnie funkcjonować aż do czasów II wojny światowej.

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja: 11.06.2025 r.