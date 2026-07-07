Zawoja to największa wieś w Małopolsce. Jest większa od Lizbony, Aten i Kopenhagi

Które wsie w województwie małopolskim są największe? Wszystko zależy od czynnika, który bierzemy pod uwagę. Z informacji serwisu „Polska w Liczbach” opartych na danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod względem liczby mieszkańców największą wsią Małopolski są Zielonki (powiat krakowski) zamieszkiwane przez 8,2 tys. osób. Drugie miejsce przypada wsi Osiek (6,8 tys.), trzecie Słopnicom (6,8 tys.), czwarte Jawiszowicom (6,6 tys.) a piąte Zawoi, która liczy 6,3 tys. mieszkańców. Zupełnie inaczej sprawa wygląda jednak, kiedy weźmiemy pod uwagę powierzchnię. Pod tym względem największą wsią w Małopolsce jest bezapelacyjnie Zawoja, której obszar liczy aż 100,78 km kw. To bardzo dużo, zwłaszcza, że powierzchnia Krakowa wynosi 326,85 km kw.

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Zawoja jest także najdłuższą wsią w Polsce (tzw. ulicówką), liczącą aż 18 km długości. Wracając do powierzchni, okazuje się, że Zawoja jest pod tym względem większa, niż niejedno europejskie miasto. Jak to możliwe? Sprawdźmy na przykładach. Powierzchnia Aten liczy 39 km kw. Warto zaznaczyć jednak, że mówimy o ścisłej powierzchni administracyjnej samego miasta, a nie jego obrzeży, gdyż cały obszar zurbanizowany wokół stolicy Grecji liczy już 412 km kw. Podobnie jest w przypadku Kopenhagi, która również jest mniejsza od Zawoi. Jej powierzchnia liczy 90,01 km kw., choć znów mówimy tu o ścisłym obszarze miasta (525,50 km kw. w przypadku całego obszaru zurbanizowanego).

Powierzchnia Lizbony, stolicy Portugalii liczy 100,05 km kw., co wciąż czyni ją mniejszą od Zawoi (3 tys. km kw. w przypadku całej metropolii). Od małopolskiej wsi mniejsze są nawet… niektóre państwa, takie jak Watykan, Monako, Nauru, Tuvalu czy San Marino.

Wyjątkowość samej Zawoi nie leży jednak tylko w jej rozmiarach. To przede wszystkim piękne położenie w dolinie rzeki Skawica, w pasmach Beskidów – Makowskiego i Żywieckiego. W bezpośrednim sąsiedztwie wsi leży Babiogórski Park Narodowy, a w okolicy nie brakuje licznych ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych oraz skansenów. Poznajcie magiczną, małopolską Zawoję w przygotowanej galerii.

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Największe atrakcje turystyczne w Zawoi – co warto zobaczyć?

Zawoja przyciąga turystów nie tylko swoimi rekordowymi wymiarami, ale również bogactwem atrakcji, które zadowolą zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i poszukiwaczy spokoju. Dla entuzjastów dwóch kółek przygotowano sieć górskich tras rowerowych „Babia Góra Trails”, czyli tzw. singletracków. Zimą z kolei miejscowość zamienia się w ośrodek narciarski z koleją krzesełkową i wyciągami talerzykowymi, oferując doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych.

Wśród miejsc wartych odwiedzenia znajduje się także zabytkowy, XIX-wieczny kościół św. Klemensa, klasztor Karmelitów Bosych oraz malowniczy skansen na Markowych Rówienkach, prezentujący tradycyjną architekturę regionu. Niezwykłym miejscem jest również wodospad na Mosornym Potoku, gdzie woda spada z ośmiometrowego progu skalnego, tworząc urokliwy zakątek. Uzupełnieniem oferty są Dworzec Babiogórski oraz Park Czarnego Daniela, które stanowią ciekawe punkty na mapie tej wyjątkowej wsi.

Dlaczego wsie w Polsce są tak długie? Uwarunkowania historyczne i geograficzne

Charakterystyczny, wydłużony kształt wielu polskich wsi, takich jak Zawoja, nie jest dziełem przypadku. Wynika on z uwarunkowań historycznych i geograficznych, które przez wieki kształtowały osadnictwo na tych terenach. Wiele miejscowości powstawało jako tzw. ulicówki, których zabudowa koncentrowała się wzdłuż jednej głównej drogi, często wytyczonej wzdłuż doliny rzecznej lub dawnego szlaku handlowego. Taki układ ułatwiał komunikację i dostęp do pól uprawnych.

W regionach górskich, jak w Beskidach, osadnictwo było dodatkowo determinowane przez pasterstwo. Gospodarstwa rozpraszano na znacznych odległościach, aby zapewnić zwierzętom dostęp do pastwisk. Z kolei na nizinach długie wsie tworzyły się wzdłuż traktów lub na skraju rozległych pól, co optymalizowało organizację pracy rolnej. Właśnie dlatego krajobraz polskiej wsi jest tak zróżnicowany, a jej układ często opowiada historię danego miejsca.

Babia Góra – legenda Diablaka i kapryśna pogoda „Królowej Beskidów”

Dominująca nad Zawoją Babia Góra, nazywana „Królową Beskidów”, słynie nie tylko z zapierających dech w piersiach widoków, ale również z niezwykle zmiennej i kapryśnej pogody. Najwyższy szczyt masywu, Diablak (1725 m n.p.m.), bywa nazywany „Matką Niepogód”, ponieważ warunki atmosferyczne potrafią tu ulec gwałtownej zmianie w ciągu zaledwie kilku chwil. Gęsta mgła, porywisty wiatr i nagłe burze stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonych turystów, szczególnie podczas zimowych wypraw.

Z nazwą Diablak wiąże się mroczna legenda. Według podań, diabeł wznosił na szczycie zamek dla lokalnego zbójnika, który zaprzedał mu duszę. Budowla była już niemal ukończona, gdy nagle zapiał kur, zwiastując nadejście poranka. Wściekły czart porzucił pracę, a niedokończony zamek rozpadł się, grzebiąc pod kamieniami zbójnika. Do dziś podczas burzy podobno można usłyszeć spod głazów brzęk jego ciupagi, co nadaje temu miejscu aurę tajemniczości.

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja artykułu: 02.07.2025 r.