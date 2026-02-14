Najbardziej romantyczne miasto w Polsce. Propozycja nie tylko na 14 lutego

Za najbardziej romantyczne miasto w Polsce często uznawany jest Kraków. Dawna stolica kraju ma wszystko, czego potrzeba na walentynkowy wyjazd: piękne widoki, zabytki, wyjątkowy klimat i mnóstwo miejsc stworzonych do spokojnych spacerów. Stare Miasto, Rynek Główny i Wawel tworzą scenerię, która szczególnie wieczorem nabiera niezwykłego uroku. W lutym, gdy miasto jest mniej zatłoczone niż latem, Kraków potrafi być jeszcze bardziej nastrojowy.

Jednym z najbardziej romantycznych miejsc w Krakowie są Planty – zielony park otaczający centrum. To idealna trasa na spokojny spacer w ciszy, z dala od miejskiego zgiełku. Nie można też pominąć Kazimierza, czyli dzielnicy pełnej klimatycznych knajpek, kameralnych uliczek i artystycznej atmosfery. To właśnie tutaj wiele par wybiera się na kolację lub wieczorne spotkanie w wyjątkowym otoczeniu.

Walentynkowy weekend w Krakowie może być okazją do zobaczenia miasta z innej perspektywy. Popularną atrakcją są rejsy po Wiśle, podczas których można podziwiać panoramę Wawelu i mosty oświetlone po zmroku. Taki wieczór, nawet zimą, potrafi stworzyć niezapomniany klimat.

Idealne miejsce na kolację we dwoje

Kraków jest także jednym z najlepszych miast w Polsce, jeśli chodzi o restauracje i kawiarnie. Wiele lokali przygotowuje specjalne walentynkowe menu, a wybór jest ogromny – od klasycznych polskich smaków po kuchnię z całego świata. Romantyczna kolacja przy świecach w historycznym centrum miasta to jeden z powodów, dla których Kraków tak często pojawia się w rankingach walentynkowych kierunków.

Dla wielu par to właśnie tutaj najłatwiej poczuć klimat prawdziwego city breaku we dwoje.

12