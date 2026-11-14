To uzdrowisko znajduje się 135 metrów pod ziemią

Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka”- bowiem o tej lokalizacji mowa - to miejsce, które trudno porównać z innymi polskimi kurortami. Działa bowiem pod ziemią, w zabytkowych korytarzach kopalni. Przyjeżdżają tu osoby, które chcą zadbać o zdrowie i skorzystać z terapii pomagających przy problemach z układem oddechowym.

Kuracjusze przebywają nawet 135 metrów pod ziemią, a zabiegi odbywają się w specjalnych komorach solnych, m.in. w Jeziorze Wessel i Stajni Gór Wschodnich. Panujący tam mikroklimat ma wspierać leczenie i rehabilitację dróg oddechowych, bowiem powietrze na miejscu wolne od wielu zanieczyszczeń i alergenów.

Leczenie w podziemnym uzdrowisku

Profil leczniczy uzdrowiska obejmuje przede wszystkim pulmonologię. Z oferty mogą korzystać osoby zmagające się m.in. z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli, nawracającymi problemami z zatokami czy chorobami o podłożu alergicznym.

W podziemiach panują również charakterystyczne warunki temperaturowe. Temperatura wynosi od 13 do 14,5 stopnia Celsjusza, wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 60–75 proc., a zawartość chlorku sodu wynosi od 3 do 8 mg na metr sześcienny.

Jest nawet podziemna siłownia

W ramach rehabilitacji organizowane są również zajęcia ruchowe. Kuracjusze wykonują ćwiczenia oddechowe, a w programach pobytowych pojawiają się także elementy gimnastyki, aerobiku i tańca.

Na miejscu przygotowano nawet przestrzeń do aktywności fizycznej. Pod ziemią znajduje się siłownia wyposażona m.in. w rowerki, orbitreki, bieżnię i urządzenia do ćwiczeń. Kilka zdjęć z tego miejsca zamieszczamy poniżej.

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Uzdrowisko w Wieliczce

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Wieliczka zdecydowanie odbiega od tego, z czym najczęściej kojarzymy miejscowości uzdrowiskowe. Nie ma tu charakterystycznego deptaka pełnego kuracjuszy, tradycyjnego parku zdrojowego ani typowej zabudowy sanatoryjnej w bezpośrednim sąsiedztwie podziemnych komór.