Szlachetna Paczka otworzyła bazę rodzin. Na pomoc czekają tysiące potrzebujących

26. edycja Szlachetnej Paczki otworzyła bazę rodzin

W sobotę 14 listopada w Krakowie oficjalnie zainaugurowano 26. edycję Szlachetnej Paczki. Wraz z otwarciem bazy rodzin ruszyły pilne poszukiwania darczyńców, którzy za pośrednictwem strony internetowej przedsięwzięcia mogą wybrać konkretną potrzebującą rodzinę i rozpocząć kompletowanie dla niej świątecznych prezentów. W tym momencie w systemie widnieje ponad 11 tysięcy rodzin oczekujących na wsparcie od ludzi dobrej woli.

„Już znamy historię tych kilkunastu tysięcy rodzin, możemy na naszej stronie wybrać taką rodzinę i przygotować dla niej paczkę. Rok temu dla jednej rodziny jedną paczkę szykowała średnio 27 osób. Zachęcamy do tego, bo nikt nie powinien zostać bez pomocy na święta” – mówi Joanna Sadzik, prezes stowarzyszenia odpowiadającego za organizację Szlachetnej Paczki.

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Robert Korzeniowski wspiera Szlachetna Paczkę

„To jest coś niesamowitego, że w tym działaniu sukces, który możemy odnieść jest gwarantowany i on jest prawdopodobne jeszcze bardziej potrzebny tym ludziom, którym pomagamy, niż nam samym był potrzebny sukces sportowy” – mówi Robert Korzeniowski, wybitna postać polskiego sportu oraz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, który zaangażował się we wspieranie inicjatywy.

Przygotowane dary zostaną dostarczone do potrzebujących podczas tradycyjnego „Weekendu cudów”, zaplanowanego w tym roku na 12 i 13 grudnia. Warto przypomnieć, że wyłącznie w poprzedniej edycji wsparcie trafiło do niemal 20 tysięcy rodzin, a całkowita wartość skompletowanych wówczas podarunków przekroczyła kwotę 84 milionów złotych. Dodatkowe informacje o akcji znajdują się w serwisie www.szlachetnapaczka.pl.