Pijany Yurii K. ranił nożem ochroniarza i zaatakował policję! Koszmar na festiwalu

Przypomnijmy - do dramatycznych scen doszło 16 lipca podczas popularnej imprezy plenerowej w powiecie gorlickim. Pijany obywatel Ukrainy wyciągnął ostre narzędzie, grożąc przerażonym uczestnikom wydarzenia w Zdyni. Na agresywne zachowanie mężczyzny natychmiast zareagowali pracownicy zabezpieczający teren festiwalu.

Yurii K. rzucił się z nożem na ochroniarza

Agresor rzucił się na interweniujących ochroniarzy, a następnie w bezwzględny sposób zaatakował przybyłych na miejsce funkcjonariuszy policji. Jeden z pracowników ochrony otrzymał trzy ciosy ostrzem. Mężczyzna w wieku 37 lat z ranami kłutymi pleców, uda oraz ręki został pilnie przetransportowany do placówki medycznej. Z dokumentacji wynika, że odniesione obrażenia naruszyły czynności jego organizmu na czas nieprzekraczający siedmiu dni.

Prokuratura postawiła obywatelowi Ukrainy łącznie cztery zarzuty karne. Związane są one z czynną napaścią na mundurowych oraz ochronę, kierowaniem gróźb w stronę gości festiwalu i spowodowaniem lekkiego uszczerbku na zdrowiu u jednego z uczestników. Podejrzany przyznał się do winy. Tłumaczył jednak podczas przesłuchania, że kompletnie nie pamięta przebiegu awantury. Badania wykazały u niego ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.

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Śledczy przesłuchali już wszystkich świadków oraz osoby poszkodowane, jednak zamknięcie akt sprawy wciąż przeciąga się w czasie. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Gorlicach, Arleta Osikowicz, poinformowała w rozmowie z PAP o konieczności uzyskania ostatecznej ekspertyzy psychiatrycznej zatrzymanego mężczyzny.

W związku z tym zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala obecnie na zakończenie postępowania – przekazała prok. Osikowicz.

Dotychczasowa kwalifikacja czynów nie uległa zmianie, a oskarżyciele nie wydali postanowienia o uzupełnieniu zarzutów. Krewki obcokrajowiec nadal przebywa za kratkami, a za popełnione przestępstwa grozi mu wyrok nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Warto dodać, że śledczy całkowicie wykluczyli tło narodowościowe lub etniczne jako motyw tego ataku na uczestników wydarzenia.