Zaginęła 14-letnia Emilia. Dziewczyna wyszła ze szkoły i ślad po niej zaginął!

14-letnia mieszkanka Andrychowa, Emilia Zięba, w piątek 4 września 2026 roku pojechała na zajęcia do szkoły w Kętach. Według informacji przekazanych przez śledczych, dziewczyna opuściła mury budynku około godziny 9. Do tej pory nie dotarła do swojego rodzinnego domu.

Służby prowadzą intensywną akcję mającą na celu odnalezienie zaginionej. Mundurowi reprezentujący Komisariat Policji w Andrychowie proszą o pilny odzew każdego, kto może naprowadzić ich na trop poszukiwanej.

W dniu zniknięcia nastolatka miała na sobie białą koszulkę i jasne spodnie dżinsowe, a na to zarzuconą granatową bluzę z kapturem. Ubiór dopełniały jasne buty.

Śledczy nalegają na szybkie raportowanie każdego, nawet najdrobniejszego szczegółu mogącego przyczynić się do zlokalizowania zaginionej. Służby z pełną stanowczością podchodzą do takich spraw, dlatego do poszukiwań 14-letniej mieszkanki Andrychowa rzucono ogromne siły. Stróże prawa pracują bez ustanku, aby błyskawicznie namierzyć młodą kobietę i zagwarantować jej bezpieczny powrót do rodziny.

Świadkowie zdarzenia oraz osoby dysponujące wiedzą o losach zaginionej powinny zadzwonić do oficera dyżurnego andrychowskiego komisariatu, wybierając numer 47 83 27 400. Niezbędne detale można również zgłaszać za pośrednictwem ogólnopolskiej linii alarmowej 112.