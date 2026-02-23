Najlepsze restauracje azjatyckie w Krakowie. TOP 10 knajpek z orientalnymi smakami

2026-02-23 13:32

Masz ochotę na azjatyckie smaki, ale nie wiesz, które restauracje w Krakowie oferują prawdziwą kulinarną podróż? Pomagamy Ci uniknąć rozczarowań i wybrać tylko to, co najlepsze. Oto nasz ranking TOP 10 lokali, które musisz poznać.

Najlepsze restauracje azjatyckie Kraków - LISTA

Kiedy poszukujemy kulinarnych wrażeń, które przeniosą nas w odległe zakątki świata, lub po prostu pragniemy rozgrzewającego ramenu, aromatycznego curry czy świeżego pad thai, często stajemy przed pytaniem: gdzie znajdziemy najlepsze restauracje azjatyckie w Krakowie? Kuchnia azjatycka to bogactwo smaków i zapachów, idealna na szybki lunch, romantyczną kolację, spotkanie z przyjaciółmi, czy rodzinny obiad. Oferuje szeroki wybór dań, od delikatnych zup po pikantne specjały, zaspokajając gusta każdego smakosza. Poniżej prezentujemy nasz starannie wyselekcjonowany ranking TOP 10 lokali, które zasługują na uwagę.

  1. FAR EAST
    • Adres: Piastowska 30, 30-070 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Bardzo dobre miejsce z kuchnią azjatycką.Udon z sosem teriyaki był naprawdę pyszny, świetny makaron i mięso, choć sosu było zdecydowanie za dużo, przez co momentami dominował całe danie. W curry pojawiły się pomidorki koktajlowe i świeże chilli, dość nietypowe połączenie. Same składniki OK, jednak pomidorki wrzucone na wierzch średnio pasują do charakteru curry, a chilli bez pestek byłoby zdecydowanie lepsze, dając więcej aromatu, a mniej agresywnej ostrości.Za to kaczka bardzo dobra, soczysta, dobrze przygotowana i zdecydowanie na plus.Całościowo smacznie, solidne porcje i dobra jakość z drobnymi korektami w detalach byłaby pełna piątka"
  2. KingOfAsia
    • Adres: Zakopiańska 290, 30-435 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Co to za miejsce!Wpadłam zachęcona pozytywnymi opiniami i nie zawiodłam się. Wystrój bardzo przyjemny, wręcz przytulny, zupełne przeciwieństwo standardowych „chińczyków”. Jedzenie przepyszne, gorące, a porcje ogromne! Byliśmy w 3 osoby i wszyscy wzięliśmy opakowania na wynos. Pani która nas obsługiwała - pomocna, serdeczna i miła. Świetnie znała menu, składniki i bezproblemowo doradziła co wziąć.Polecam bardzo udon i wołowinę w 5 smakach (na zdjęciach). Podobno lokal prowadzi rodowity Wietnamczyk i czuć to w smaku. Polecam!"
  3. Yum Yum Viet Nam
    • Adres: Józefa 20, 31-056 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Miałam dziś przyjemność skorzystać z usług tego lokalu. Zdecydowanie to doświadczenie restauracyjne było jednym z lepszych jakie miałam okazję przeżyć. Miejsce wydaje się niewinne natomiast uprzejmość i kultura obsługi jest całkowicie urzekająca. Zdecydowanie wszystkim polecam wybrać to miejsce. Wnętrze przytulne, czyste, ciche. Jedzenie przyszło bardzo szybko i było gorące, a smak pobudził wszystkie moje zmysły. Pad thai zdecydowanie najlepszy jaki kiedykolwiek miałam okazję próbować , gorący, pełen smaku, a cena również w porównaniu do innych lokalizacji zdecydowanie odpowiednia jak za jakość i porcję serwowanego dania. Cudowne doświadczenie i miło spędzony czas, serdecznie polecam."
  4. Thai Fun - Restauracja azjatycka
    • Adres: Centralna 51 aa, 31-586 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Wyjątkowe miejsce na mapie tych z kuchnią azjatycką. Byliśmy w 4. każde z dań było wyjątkowe. Jedno mamy nawet w domu na potem :) Porcje są batdzo duże. Bardzo mila obsługa. Dziękujemy i do zobaczenia."
  5. Bonjour Pho
    • Adres: Krupnicza 12/LU4, 31-123 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Autentyczna wietnamska kuchnia- przepysznie i lekko. Porcje są okazałe. Pho z kaczką to był strzał w 10! Każdy z nas był zadowolony, na pewno wrócimy! Polecam uprzednio dokonać rezerwacji stolika, gdyż miejsce cieszy się dużą popularnością. Dzięki i do zobaczenia"
  6. Restauracja Sao Viet
    • Adres: Juliusza Lea 20B, 30-052 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Dobre jedzenie i obsługa.Pani kelnerka szybko i dokładnie sprząta stoliki po każdym kliencie. Dania są podawane szybko.Sajgonki na przystawkę - pierwsza klasa.Zupa Pho także bardzo dobra. Można sobie dodać czosnku i pasty chilli.Jedyny minus to dość drogo i porcja mogłaby być większa. :)"
  7. Little Saigon
    • Adres: Kazimierza Brodzińskiego 3, 30-506 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Jestem absolutnie oczarowany tym miejscem! Jedzenie było wyśmienite! Pierwszy raz jadłem tak dobre sajgonki. Zupa pho z tofu była niezwykle delikatna w smaku, dodatków było naprawdę sporo. Sushi to jakaś poezja Rolki bardzo ładnie uformowane, ryż był idealnie ugotowany, po włożeniu do ust można było wyczuć każde ziarenko z osobna, a mimo to rolki przy nabieraniu się nie rozpadały! Składniki bardzo wysokiej jakości. Moja druga połówka zamówiła dla siebie makaron pad thai z kurczakiem, a porcja była tak duża i sycąca, że musieliśmy wziąć cześć na wynos. Na ogromny plus zasługuje też herbata z marakują. Świetna sprawa, że można wybrać każda herbatę w wariancie na ciepło i ja zimno. OGROMNYM atutem, jest to, że cały personel mówi świetnie po polsku, co jest rzadkością w lokalach azjatyckich. Wystrój wnętrza jest bardzo przyjemny dla oka i malowniczy. Na pewno wrócimy i mam wrażenie, że baaardzo szybko"
  8. myVietNam
    • Adres: Bolesława Orlińskiego 1/LU2, 31-878 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Dobre,smaczne jedzonko i porcje wystarczające mężczyźnie. Dla fanów orientu jak i dla kogoś takiego jak ja, czyli żeby coś było innego ale bardziej takie proste i nie przekombinowane.Zjadłem kurczaka po wietnamsku i w 100% jestem zadowolony."
  9. Phong Hai | Restauracja Orientalna
    • Adres: Grzegórzecka 69, 31-559 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,3
    • Przykładowa opinia: "Na pierwszym miejscu dziękujemy Pani Klaudii za profesjonalną obsługę ktora była fantastyczna,uśmiechnięta i bardzo życzliwa -brawo. Przystawka krewetki były przepyszne i chętnie zjadla bym następną porcje gdybym miała tylko dwa żołądki. Danie główne kaczka chrupiąca oraz Bowl z łososiem to były porcje giganty, bardzo smaczne ale ilość powalająca.Jeden mały minus to ogródek zarasta chwastami po kolana"
  10. Bawietka
    • Adres: Mostowa 6, 31-061 Kraków
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Bawialnia w Krakowie to świetne miejsce na szybki, smaczny posiłek w azjatyckim stylu. Dania są naprawdę dobre, świeże i aromatyczne. Obsługa szybka i sprawna, a do tego ciekawy klimat, który sprawia, że chce się tu zostać dłużej. Zdecydowanie polecam!"