Najlepsze restauracje azjatyckie w Krakowie. TOP 10 knajpek z orientalnymi smakami

Najlepsze restauracje azjatyckie Kraków - LISTA
Kiedy poszukujemy kulinarnych wrażeń, które przeniosą nas w odległe zakątki świata, lub po prostu pragniemy rozgrzewającego ramenu, aromatycznego curry czy świeżego pad thai, często stajemy przed pytaniem: gdzie znajdziemy najlepsze restauracje azjatyckie w Krakowie? Kuchnia azjatycka to bogactwo smaków i zapachów, idealna na szybki lunch, romantyczną kolację, spotkanie z przyjaciółmi, czy rodzinny obiad. Oferuje szeroki wybór dań, od delikatnych zup po pikantne specjały, zaspokajając gusta każdego smakosza. Poniżej prezentujemy nasz starannie wyselekcjonowany ranking TOP 10 lokali, które zasługują na uwagę.
- FAR EAST
- Adres: Piastowska 30, 30-070 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre miejsce z kuchnią azjatycką.Udon z sosem teriyaki był naprawdę pyszny, świetny makaron i mięso, choć sosu było zdecydowanie za dużo, przez co momentami dominował całe danie. W curry pojawiły się pomidorki koktajlowe i świeże chilli, dość nietypowe połączenie. Same składniki OK, jednak pomidorki wrzucone na wierzch średnio pasują do charakteru curry, a chilli bez pestek byłoby zdecydowanie lepsze, dając więcej aromatu, a mniej agresywnej ostrości.Za to kaczka bardzo dobra, soczysta, dobrze przygotowana i zdecydowanie na plus.Całościowo smacznie, solidne porcje i dobra jakość z drobnymi korektami w detalach byłaby pełna piątka"
- KingOfAsia
- Adres: Zakopiańska 290, 30-435 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Co to za miejsce!Wpadłam zachęcona pozytywnymi opiniami i nie zawiodłam się. Wystrój bardzo przyjemny, wręcz przytulny, zupełne przeciwieństwo standardowych „chińczyków”. Jedzenie przepyszne, gorące, a porcje ogromne! Byliśmy w 3 osoby i wszyscy wzięliśmy opakowania na wynos. Pani która nas obsługiwała - pomocna, serdeczna i miła. Świetnie znała menu, składniki i bezproblemowo doradziła co wziąć.Polecam bardzo udon i wołowinę w 5 smakach (na zdjęciach). Podobno lokal prowadzi rodowity Wietnamczyk i czuć to w smaku. Polecam!"
- Yum Yum Viet Nam
- Adres: Józefa 20, 31-056 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Miałam dziś przyjemność skorzystać z usług tego lokalu. Zdecydowanie to doświadczenie restauracyjne było jednym z lepszych jakie miałam okazję przeżyć. Miejsce wydaje się niewinne natomiast uprzejmość i kultura obsługi jest całkowicie urzekająca. Zdecydowanie wszystkim polecam wybrać to miejsce. Wnętrze przytulne, czyste, ciche. Jedzenie przyszło bardzo szybko i było gorące, a smak pobudził wszystkie moje zmysły. Pad thai zdecydowanie najlepszy jaki kiedykolwiek miałam okazję próbować , gorący, pełen smaku, a cena również w porównaniu do innych lokalizacji zdecydowanie odpowiednia jak za jakość i porcję serwowanego dania. Cudowne doświadczenie i miło spędzony czas, serdecznie polecam."
- Thai Fun - Restauracja azjatycka
- Adres: Centralna 51 aa, 31-586 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wyjątkowe miejsce na mapie tych z kuchnią azjatycką. Byliśmy w 4. każde z dań było wyjątkowe. Jedno mamy nawet w domu na potem :) Porcje są batdzo duże. Bardzo mila obsługa. Dziękujemy i do zobaczenia."
- Bonjour Pho
- Adres: Krupnicza 12/LU4, 31-123 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Autentyczna wietnamska kuchnia- przepysznie i lekko. Porcje są okazałe. Pho z kaczką to był strzał w 10! Każdy z nas był zadowolony, na pewno wrócimy! Polecam uprzednio dokonać rezerwacji stolika, gdyż miejsce cieszy się dużą popularnością. Dzięki i do zobaczenia"
- Restauracja Sao Viet
- Adres: Juliusza Lea 20B, 30-052 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Dobre jedzenie i obsługa.Pani kelnerka szybko i dokładnie sprząta stoliki po każdym kliencie. Dania są podawane szybko.Sajgonki na przystawkę - pierwsza klasa.Zupa Pho także bardzo dobra. Można sobie dodać czosnku i pasty chilli.Jedyny minus to dość drogo i porcja mogłaby być większa. :)"
- Little Saigon
- Adres: Kazimierza Brodzińskiego 3, 30-506 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jestem absolutnie oczarowany tym miejscem! Jedzenie było wyśmienite! Pierwszy raz jadłem tak dobre sajgonki. Zupa pho z tofu była niezwykle delikatna w smaku, dodatków było naprawdę sporo. Sushi to jakaś poezja Rolki bardzo ładnie uformowane, ryż był idealnie ugotowany, po włożeniu do ust można było wyczuć każde ziarenko z osobna, a mimo to rolki przy nabieraniu się nie rozpadały! Składniki bardzo wysokiej jakości. Moja druga połówka zamówiła dla siebie makaron pad thai z kurczakiem, a porcja była tak duża i sycąca, że musieliśmy wziąć cześć na wynos. Na ogromny plus zasługuje też herbata z marakują. Świetna sprawa, że można wybrać każda herbatę w wariancie na ciepło i ja zimno. OGROMNYM atutem, jest to, że cały personel mówi świetnie po polsku, co jest rzadkością w lokalach azjatyckich. Wystrój wnętrza jest bardzo przyjemny dla oka i malowniczy. Na pewno wrócimy i mam wrażenie, że baaardzo szybko"
- myVietNam
- Adres: Bolesława Orlińskiego 1/LU2, 31-878 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Dobre,smaczne jedzonko i porcje wystarczające mężczyźnie. Dla fanów orientu jak i dla kogoś takiego jak ja, czyli żeby coś było innego ale bardziej takie proste i nie przekombinowane.Zjadłem kurczaka po wietnamsku i w 100% jestem zadowolony."
- Phong Hai | Restauracja Orientalna
- Adres: Grzegórzecka 69, 31-559 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Na pierwszym miejscu dziękujemy Pani Klaudii za profesjonalną obsługę ktora była fantastyczna,uśmiechnięta i bardzo życzliwa -brawo. Przystawka krewetki były przepyszne i chętnie zjadla bym następną porcje gdybym miała tylko dwa żołądki. Danie główne kaczka chrupiąca oraz Bowl z łososiem to były porcje giganty, bardzo smaczne ale ilość powalająca.Jeden mały minus to ogródek zarasta chwastami po kolana"
- Bawietka
- Adres: Mostowa 6, 31-061 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bawialnia w Krakowie to świetne miejsce na szybki, smaczny posiłek w azjatyckim stylu. Dania są naprawdę dobre, świeże i aromatyczne. Obsługa szybka i sprawna, a do tego ciekawy klimat, który sprawia, że chce się tu zostać dłużej. Zdecydowanie polecam!"