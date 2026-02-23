Najlepsze restauracje azjatyckie w Zakopanem. TOP 5 knajpek z orientalnymi smakami

Najlepsza restauracja azjatycka Zakopane - LISTA
Kuchnia azjatycka to prawdziwa gratka dla miłośników intensywnych smaków, egzotycznych przypraw i różnorodnych tekstur. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na pikantne curry, aromatyczny pad thai, świeże sushi czy rozgrzewającą zupę pho, restauracje serwujące dania z Azji oferują podróż kulinarną, która zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia. Coraz częściej stanowią one wybór na szybki lunch, romantyczną kolację czy spotkanie ze znajomymi w nieco odmiennej scenerii. Wielu turystów i mieszkańców, pragnąc spróbować czegoś nowego lub po prostu zaspokoić apetyt na orientalne specjały, zadaje sobie pytanie – gdzie jest najlepsza restauracja azjatycka w Zakopanem? Przygotowaliśmy zestawienie, które pomoże w podjęciu tej decyzji.
- Thai Spot
- Adres: Henryka Sienkiewicza 21, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jedzonko bardzo dobre, ale trzeba być gotowym, aby odpowiednio za nie zapłacić. Curry było wybitne, a makaron bardzo wyrazisty. Porcje dość spore - bardzo najedliśmy się. Zdecydowanie polecam"
- Nón Lá Zakopane
- Adres: Krupówki 77, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzonko, pad thai z wołowiną super, kurczak po wietnamsku smaczny, pyszny koktajl ze zdjęcia Polędwiczki z kurczaka w panierce bardzo duża porcja.Obsługa miła i sympatyczna, szybko przygotowane dania.Ceny przystępne jak na Krupówki.Polecam"
- Sajgonka Kuchnia Orientalna
- Adres: Bachledy 32, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Pyszne, aromatyczne wietnamskie jedzenie świeże, dobrze doprawione i podane z dbałością o każdy szczegół. Do tego świetna herbata, idealna do posiłku, a całość dopełnia niezwykle miła i pomocna obsługa."
- Red Chilli
- Adres: Chramcówki 35a, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjne miejsce! Bardzo czysto, jedzenie świeże, aromatyczne i przepyszne.Kurczak biryani był absolutnie doskonały – idealnie ugotowany, pełen smaku i przypraw. Jedno z najlepszych biryani, jakie jadłam.Widać dbałość o jakość i szczegóły. Zdecydowanie polecam i na pewno wrócimy!Absolutely amazing place. Everything was spotless clean, the food was fresh, tasty and full of flavour.The chicken biryani was outstanding – perfectly cooked, fragrant and genuinely delicious. One of the best I’ve had.Great atmosphere and clearly a lot of care put into both food and cleanliness. Highly recommend and will definitely be back."
- Noire cafe
- Adres: Władysława Orkana 1, 34-500 Zakopane
- Ocena w Google Maps: 4,0
- Przykładowa opinia: "Pyszne jedzenie i obsluga!"