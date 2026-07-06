Bolechowice to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Odnaleziono w niej średniowieczny skarb

Bolechowice są położone w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. W latach 1954-1972 były siedzibą gromady Bolechowice. W latach 1975-1998 należały administracyjnie do województwa krakowskiego. Pod koniec XVI wieku należała do biskupstwa krakowskiego. Wieś, według danych GUS, zamieszkuje 2677 osób. Warto odnotować, że miejscowość jest niezwykle atrakcyjna dla turystów, co sprawia jej położenie w Rowie Krzeszowickim, dzielącym Wyżynę Krakowsko-Częstochowską od Garbu Tenczyńskiego. Jej północne tereny zostały włączone do Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Przez miejscowość przepływa potok Bolechówka, będący dopływem Rudawy.

Bolechowice, dzięki swojemu położeniu, umożliwiają zwiedzanie takich dolin, jak: Dolina Bolechowicka, Kobylańska oraz Kluczwody. W pobliżu centrum wsi znajduje się Brama Bolechowicka, będąca zamknięciem wlotu do Doliny Bolechowickiej. Przez miejscowość przebiegają następujące szlaki turystyczne, które pozwalają na zwiedzanie dolin: Będkowskiej, Szklarki oraz Racławki.

Bolechowice zyskały ogólnopolski rozgłos dzięki niezwykłemu odkryciu w przysiółku Zielona. Natrafiono tam na bezcenny skarb z czasów wczesnego średniowiecza, który przeleżał w ziemi niemal tysiąc lat. Depozyt, zakopany około 1020 roku, zawierał imponujący zbiór 68 srebrnych monet. Ich różnorodne pochodzenie – polskie, czeskie, niemieckie, a nawet angielskie – świadczy o rozległych kontaktach handlowych. Uzupełnieniem znaleziska było 17 fragmentów srebrnych ozdób, w tym paciorki i kolczyki. To cenne świadectwo bogactwa i znaczenia tego obszaru w epoce.

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Tak wyglądają Bolechowice, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

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Zabytki Bolechowic – ślady bogatej historii

Poza skarbem i walorami przyrodniczymi, Bolechowice kryją w sobie także cenne zabytki architektury, które świadczą o długiej i złożonej historii wsi. Podobnie jak w przypadku wielu innych miejscowości wokół Krakowa, jej przeszłość nierozerwalnie wiąże się z dawnymi formami własności ziemskiej. Jak wspomniano, pod koniec XVI wieku wieś należała do dóbr biskupstwa krakowskiego, co wpisuje się w charakterystyczny dla regionu podział na grunty duchowne, szlacheckie i państwowe, określane później jako „narodowe”.

Centralnym punktem miejscowości jest zabytkowy kościół parafialny. Jego znaczenie historyczne wykraczało poza granice samych Bolechowic, co potwierdzają dawne dokumenty, w których sąsiednie wsie, takie jak Brzezie, były administracyjnie przypisane właśnie do tutejszej parafii. Świątynia, wraz z otaczającym ją zespołem dworskim, stanowi materialne świadectwo dawnej świetności i ważnej roli, jaką Bolechowice odgrywały na mapie dóbr kościelnych w regionie krakowskim.

Propozycje tras pieszych i szlaków turystycznych w okolicy

Bolechowice to doskonała baza wypadowa do eksploracji Jurajskich Dolin Podkrakowskich, jednak sieć szlaków turystycznych w okolicy jest znacznie bogatsza i pozwala na organizację całodniowych wędrówek o zróżnicowanym stopniu trudności. Warto rozważyć dłuższą, nawet 15-20 kilometrową trasę, która prowadzi przez najbardziej malownicze zakątki Garbu Tenczyńskiego, oferując niezapomniane widoki i bliski kontakt z naturą.

Jednym z najciekawszych punktów w pobliżu jest Dolina Mnikowska, rezerwat przyrody utworzony w głębokim wapiennym wąwozie, słynący z naskalnego obrazu Matki Boskiej Skalskiej. Popularnością cieszy się również Dolina Brzoskwinki, ceniona przez miłośników wspinaczki, oraz porośnięty bujnym lasem Wąwóz Półrzeczki z niewielką Jaskinią na Łomiankach. Z kolei w pobliskich Nielepicach na turystów czeka słynna Skała z Krzyżem, na którą prowadzą wygodne schody. Z jej szczytu roztacza się zachwycająca panorama na Rów Krzeszowicki.

Informacje praktyczne: jak dojechać i co warto wiedzieć przed wizytą?

Dojazd w rejon Bolechowic z centrum Krakowa jest dogodny i nie wymaga posiadania samochodu. W okolicę regularnie kursują autobusy aglomeracyjne MPK, między innymi z pętli na Salwatorze czy w Bronowicach. Wybór transportu publicznego to świetne rozwiązanie, zwłaszcza gdy planujemy dłuższą trasę pieszą, która zaczyna się i kończy w różnych punktach. Pozwala to na pełną swobodę w eksploracji terenu.

Przed wyruszeniem na szlak należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. Podstawą są wygodne buty trekkingowe, zapas wody oraz prowiant. Chociaż szlaki w Dolinkach Krakowskich są generalnie dobrze oznakowane, warto mieć przy sobie mapę terenu – w formie papierowej lub w aplikacji na telefonie. Wiele przydatnych materiałów, w tym szczegółowe przewodniki i mapy turystyczne PTTK, można znaleźć w internecie, co znacząco ułatwi zaplanowanie wycieczki.