Najpiękniejszy dom świata stoi pod Krakowem. Małopolska Chata Podcieniowa zachwyca ekspertów

Małopolska Chata Podcieniowa zdobyła tytuł najpiękniejszego domu na świecie podczas gali Global Architecture & Design Awards 2021.

podczas gali Global Architecture & Design Awards 2021. Rezydencja znajduje się w podkrakowskim Zabierzowie. Twórcy garściami czerpali z rodzimej architektury drewnianej, wzorując się między innymi na urokliwych domach wokół rynku w Lanckoronie.

Z okazji dziesiątych urodzin projektu, pracownia BXB studio wprowadziła ofertę „Spersonalizowane Domy Polskie", dając inwestorom możliwość zamówienia zaadaptowanej wersji utytułowanego budynku, na przykład w formie nowej Małej Chaty Podcieniowej.

Małopolska Chata Podcieniowa z tytułem najpiękniejszego domu globu

Dziesięć lat temu polski architekt stworzył koncepcję, która natychmiast zdobyła uznanie międzynarodowych kapituł. Projekt Bogusława Barnasia w 2021 roku zwyciężył w kategorii Private Residence (Small-Medium) (Built) w skali całego globu. O tym gigantycznym sukcesie zadecydowali wybitni jurorzy z całego świata, w tym Anne Cecilie Haug z cenionej pracowni Snøhetta oraz Dan Howarth reprezentujący znany portal Dezeen. Eksperci byli całkowicie zgodni, twierdząc, że to genialne połączenie polskiej tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami zasługuje na miano architektonicznego arcydzieła na tle innych światowych inwestycji.

- Małopolska Chata Podcieniowa to dom designerski ale jednocześnie trwały i ponadczasowy bo zakorzeniony w tradycji. Wierzymy w BXB studio, że dzięki temu jest on czymś więcej niż tylko nowoczesnym budynkiem - ocenił Bogusław Barnaś (BXB studio).

Na jednym prestiżowym wyróżnieniu jednak się nie skończyło. Budynek pod Krakowem to obecnie jeden z najczęściej docenianych projektów architektonicznych, który może pochwalić się ogromną kolekcją nagród w Polsce i za granicą. Znalazły się wśród nich między innymi:

Nagroda European Property Awards 2021-2022

Nagroda German Design Awards Special 2022

Nagroda RTF Global Architecture & Design Awards

Nagroda World Design Awards 2021

Nagroda Małopolskiej Izby Architektów – „Architekci Małopolski 2017”

Nagroda Silver A’Design Award and Competition – 2022 [WŁOCHY, COMO]

Nagroda Architecture Masterprize – Honorable Mention 2022

Nominacja ArchDaily – Building of the Year

Nominacja w kategorii MocNa Rzecz – MocArty RMF Classic 2022

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Domy BXB studio dostępne dla każdego. Nowa Mała Chata Podcieniowa

Przez długi czas posiadanie tego typu rezydencji pozostawało wyłącznie w sferze odległych marzeń wielu inwestorów. Gigantyczne zainteresowanie Małopolską Chatą Podcieniową zmusiło jednak projektantów do podjęcia rewolucyjnych decyzji rynkowych. Obecnie autorską Chatę Podcieniową od Bogusława Barnasia może nabyć każdy zainteresowany.

Zespół BXB studio zdecydował się na wypuszczenie zupełnie nowej oferty pod szyldem Spersonalizowane Domy Polskie. Zdecydowaną nowością w tym katalogu jest Mała Chata Podcieniowa, pełniąca rolę nieco mniejszej, ale równie praktycznej alternatywy dla swojej utytułowanej poprzedniczki. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy głośny i nagradzany projekt może być błyskawicznie dostosowany do osobistych wymagań inwestora, jego możliwości finansowych oraz warunków panujących na konkretnej działce.

- Gdy Bogusław przedstawił mi wizję serii Chat podcieniowych, w pierwszej chwili miałem ambiwalentne odczucia – z jednej strony – ktoś wprost inspiruje się moim domem, a z drugiej – jednak fajnie, że projekt ewoluuje. W nowej serii udało się zawrzeć wszystko, co najlepsze z "królowej matki", a dodatkowo metraż został zmniejszony przy zachowaniu "starej" funkcjonalności. Jednak najważniejsze jest to, że projekty dalej mają w sobie to coś, czyli pierwiastek Polskiej Architektury Drewnianej z domieszką BXB. Mówią, że "Królowa jest tylko jedna" – patrząc przez pryzmat nowego wcielenia "chat podcieniowych", nowe projekty niosą ze sobą niepowtarzalną magię, jaką może dać tylko jedno wyjątkowe miejsce na ziemi – Twój dom. A Twój dom również zasługuje na to, by być równie wyjątkowy - powiedział właściciel Małopolskiej Chaty Podcieniowej.

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