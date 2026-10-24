Wielki finał Science & Technology Film Festival. Nauka spotyka się z kinem i internetowymi zasięgami

Druga edycja Science & Technology Film Festival w Krakowie. Zobacz program

Harmonogram krakowskiej imprezy, trwającej od 21 do 24 października, objął 48 produkcji z całego globu, w tym pięć premier światowych i piętnaście europejskich. Oprócz kinowych seansów zorganizowano merytoryczne panele o wyzwaniach dla technologii. Istotnym punktem dyskusji była debata „Nauka czy zasięgi?”, gdzie wystąpili dr Daniel Syrek, ceniony psycholog i edukator, a także Joanna Jasitczak, znana twórczyni internetowa, doktor historii i absolwentka łódzkiej szkoły filmowej. Spotkanie ekspertów poprowadził Grzegorz Zasępa, pełniący funkcję redaktora naczelnego w dzienniku „Super Express”.

Joanna Jasitczak i telewizyjny cykl „Smart Tube”. Jak łączyć wiedzę z rozrywką?

Uczestnicy debaty analizowali metody efektywnego szerzenia wiedzy w rzeczywistości kontrolowanej przez social media. Zastanawiano się, czy przystępny format zawsze oznacza merytoryczne uproszczenia oraz jak wykorzystać algorytmy do promocji ambitnych treści. Idealnym dowodem na to, że edukacja współgra z zabawą, jest Joanna Jasitczak, bo jej zabawne wideo notują milionowe odsłony. Zaraz po dyskusji zaprezentowano wybrane odcinki programu „Smart Tube” z ramówki Telewizji Polskiej, który promuje sylwetki naukowych twórców z sieci.

Space Connect Summit i rozmowa robota z prezesem Wód Polskich

Inauguracją krakowskiego wydarzenia była konferencja Space Connect Summit, na której przyglądano się zastosowaniu innowacji kosmicznych w kwestiach gospodarczych, bezpieczeństwie państwa oraz rozwoju nowoczesnego przemysłu. W następnych dobach specjaliści analizowali perspektywy energetyki jądrowej, a także innowacji w sektorze transportowym. Sporo uwagi przyciągnął panel „Water Connect – Polska Woda 4.0”, skupiony na zmianach klimatycznych i ochronie wodnych zasobów, urozmaicony niecodziennym dialogiem prezesa Wód Polskich, Mateusza Balcerowicza, ze sztucznym roboczym bytem.

Filmy Gore’a Verbinskiego i dokument Toma Hanksa o misji Apollo

Na festiwalowym ekranie wyświetlono między innymi produkcję „Baw się dobrze i przeżyj” w reżyserii Gore’a Verbinskiego, odpowiedzialnego wcześniej za „Piratów z Karaibów”, a także „Pomniejszonego” od Jana Kounena oraz adaptację prozy Stephena Kinga zatytułowaną „Wielki Marsz” twórczości Francisa Lawrence’a. Publiczność niezwykle ciepło przyjęła dokument Kevina White’a pod tytułem „Songs of Apollo” o legendarnej misji kosmicznej, którego producentem wykonawczym był słynny Tom Hanks, a projekcję wzbogaciła rozmowa z reżyserem. Nie zapomniano o tytułach podejmujących temat eksploracji wszechświata, losów gatunku ludzkiego oraz AI, co spuentowała dyskusja „Kino o AI: fikcja czy ostrzeżenie?”, traktująca o kinematograficznych wizjach rozwoju algorytmów.

Science & Technology Film Festival. Gala finałowa w Krakowskim Parku Technologicznym

Zamknięcie drugiej odsłony imprezy nastąpi w sobotę, 24 października. Dokładnie o godzinie 19 na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego ruszy uroczysta gala, w trakcie której ogłoszone zostaną wyniki międzynarodowego konkursu filmowców. Warto dodać, że to wyjątkowe krakowskie wydarzenie od całkiem niedawna zasila elitarne szeregi stowarzyszenia European Science Film Association.