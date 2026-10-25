Autobus zderzył się z osobówką. Jedna osoba nie żyje

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-25 8:36

Tragedia w Małopolsce. W nocy z soboty na niedzielę (24/25.10) doszło do zderzenia osobówki z autobusem. Zginęła jedna osoba.

Autobus zderzył się z osobówką. Jedna osoba nie żyje
Autor: Fotodax/ Shutterstock

O tragedii poinformował Powiat Krakowski 112. Do zdarzenia doszło około godziny 2 w nocy w miejscowości Prandocin na drodze wojewódzkiej numer 772. Autobus zderzył się z osobówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba. Druga osoba została zabrana do szpitala.

Radio Kraków ustaliło, że w wypadku zginął kierowca samochodu osobowego. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy.

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Utrudnienia w miejscu wypadku trwały wiele godzin. Policjanci ustalają teraz szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

270 kilometrów na godzinę i śmiertelny wypadek.

ROLKI

Małopolska