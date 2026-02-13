Najpopularniejsze imiona w Małopolsce 2025. Walka o podium była wyjątkowo wyrównana

Najpopularniejsze imiona w Małopolsce 2025

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ranking najczęściej nadawanych imion w drugiej połowie 2025 roku. W skali całej Polski w zestawieniu prowadzą Zofia i Nikodem. Pełne dane oraz szczegółowe statystyki według województw można znaleźć na portalu dane.gov.pl.

A jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Tutaj walka o podium była wyjątkowo wyrównana, a rodzice wyraźnie postawili na imiona znane i sprawdzone.

Wśród dziewczynek pierwsze miejsce zajęła Maja – to imię otrzymało 465 nowo narodzonych mieszkanek regionu. Tuż za nią znalazła się Zuzanna (460), a trzecie miejsce przypadło Zofii (458). Różnice są symboliczne, co pokazuje, że wybór najpopularniejszego imienia w Małopolsce był naprawdę kwestią kilku decyzji rodziców.

W przypadku chłopców podium również zaskakuje minimalnymi odstępami. Najpopularniejsze imię to Antoni – wybrano je 603 razy. Zaraz za nim uplasował się Jan (602), a trzecie miejsce zajął Nikodem (597). W tym przypadku także widać, że rodzice wybierali bardzo podobnie, a wyniki mogłyby się odwrócić przy zaledwie kilku dodatkowych zgłoszeniach.

Klasyka nadal na topie

Małopolska jednak delikatnie odstaje od ogólnopolskiej czołówki. Wśród chłopców to Antoni i Jan wyprzedzili Nikodema, choć w skali kraju to właśnie Nikodem był liderem w aż ośmiu województwach. Podobnie jest u dziewczynek – w Polsce numerem jeden była Zofia, ale w Małopolsce znalazła się dopiero na trzecim miejscu, tuż za Mają i Zuzanną.

Zestawienie jasno pokazuje, że w wyborach rodziców trudno mówić o rewolucji. Najpopularniejsze imiona w Małopolsce to propozycje znane od pokoleń, które regularnie wracają w rankingach. Nie ma tu egzotycznych nowości ani zaskakujących trendów – zamiast tego króluje tradycja i prostota.

Zarówno Maja, Zuzanna i Zofia, jak i Antoni, Jan czy Nikodem to imiona mocno zakorzenione w polskiej kulturze. Są krótkie, łatwe do wymówienia i dobrze brzmią zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu. Wszystko wskazuje na to, że właśnie te cechy sprawiają, że rodzice w Małopolsce tak chętnie wybierają klasyczne imiona, które od lat nie wychodzą z mody.

