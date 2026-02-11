Książ Wielki to jedno z najmniejszych miast w Małopolsce. Mieszka w nim mniej ludzi niż na wsiach

Książ Wielki jest jednym z najmniejszych miast położonych w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie miechowskim, w gminie Książ Wielki, której jest siedzibą, nad Niedzicą, około 7 kilometrów od Miechowa. Od Krakowa dzieli go 55 kilometrów. W mieście mieszka, według danych GUS, 817 osób. Książ Wielki uzyskał lokację miejską w drugiej połowie XIV wieku, w 1370 roku. Na początku 1870 roku został zdegradowany. Status miasta odzyskał dopiero 1 stycznia 2023 roku.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XII wieku. W 1120 roku kronikarz z klasztoru cystersów w Jędrzejowie wspomniał o osadzie książęcej. Pod koniec XIII wieku na północny zachód od dzisiejszego miasta zbudowano wał obronny. Prawdopodobnie jego zleceniodawcą był Adam z Książa herbu Janina, sędzia krakowski i kasztelan wiślicki. W XIV wieku Książ Wielki należał do Spytka z Melsztyna. Niektóre źródła wspominają sprzeczne daty nadania miejscowości praw miejskich. Padają lata 1333-1370 oraz 1385 rok. Według tej ostatniej daty lokacja miała się odbyć za sprawą królowej Jadwigi na prawie magdeburskim.

W Książu Wielkim można podziwiać obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Zaliczają się do nich: kościół parafialny pw. św. Wojciecha wraz z dzwonnicą, cmentarzem i ogrodzeniem z bramką; kościół pw. Świętego Ducha z cmentarzem i ogrodzeniem oraz budynek poklasztorny oraz zespół pałacowy: pałac Mirów, dwa pawilony, założenie ogrodowe z murami i parkiem wraz z okolicznym krajobrazem.

Tak wygląda Książ Wielki, jedno z najmniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

15

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Orszak Trzech Króli w Krakowie