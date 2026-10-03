Nastolatek spadł z 12. piętra krakowskiego wieżowca. Chłopiec zginął na miejscu

Piątkowego wieczoru, tuż po godzinie 20:04, szesnastolatek runął z okolic dwunastego piętra wieżowca zlokalizowanego przy krakowskiej ulicy Polonijnej.

Pracownicy Zespołu Ratownictwa Medycznego błyskawicznie przystąpili do akcji reanimacyjnej, jednak młodego człowieka nie dało się już uratować.

Obecnie prokuratorzy oraz policjanci starają się dokładnie ustalić wszystkie szczegóły tego wstrząsającego wypadku.

Tragedia na krakowskim Podgórzu. 16-latek spadł z 12. piętra

Dokładnie o godzinie 20:04 w piątek, 2 października, do centrali służb ratunkowych dotarło mrożące krew w żyłach zgłoszenie. Wynikało z niego, że młody chłopak wypadł z okolic dwunastego piętra bloku zlokalizowanego przy ulicy Polonijnej w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Operator natychmiast zadysponował w ten rejon odpowiednie jednostki. Jako pierwsi pod wskazany adres przyjechali strażacy i karetka pogotowia.

Załoga medyczna od razu rozpoczęła reanimację i próbowała ustabilizować funkcje życiowe szesnastoletniego pacjenta. Ratownicy walczyli o niego do samego końca, ale obrażenia odniesione podczas uderzenia o ziemię przekreśliły wszelkie szanse na ratunek. Ostatecznie lekarz pogotowia musiał stwierdzić śmierć nastolatka.

Teren wokół wieżowca przy ulicy Polonijnej szybko zabezpieczono do dyspozycji wezwanych mundurowych i prokuratora. Teraz organy ścigania rozpoczną wnikliwe dochodzenie mające na celu odtworzenie ostatnich chwil życia ofiary. Policjanci pod nadzorem prokuratury muszą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle doszło do tego tragicznego zdarzenia.

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