Nastolatek spadł z 12. piętra krakowskiego wieżowca. Chłopiec zginął na miejscu

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-03 7:25

W krakowskiej dzielnicy Podgórze rozegrał się potworny dramat. Szesnastoletni chłopak wypadł z dwunastego piętra bloku przy ulicy Polonijnej. Chociaż na miejscu błyskawicznie podjęto próbę ratowania jego życia, ratownicy nie zdołali przywrócić czynności życiowych poszkodowanego.

Niebiesko-biała taśma z napisem Policja. W tle radiowóz i blok. O tragedii w Krakowie przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Piątkowego wieczoru, tuż po godzinie 20:04, szesnastolatek runął z okolic dwunastego piętra wieżowca zlokalizowanego przy krakowskiej ulicy Polonijnej.
  • Pracownicy Zespołu Ratownictwa Medycznego błyskawicznie przystąpili do akcji reanimacyjnej, jednak młodego człowieka nie dało się już uratować.
  • Obecnie prokuratorzy oraz policjanci starają się dokładnie ustalić wszystkie szczegóły tego wstrząsającego wypadku.

Tragedia na krakowskim Podgórzu. 16-latek spadł z 12. piętra

Dokładnie o godzinie 20:04 w piątek, 2 października, do centrali służb ratunkowych dotarło mrożące krew w żyłach zgłoszenie. Wynikało z niego, że młody chłopak wypadł z okolic dwunastego piętra bloku zlokalizowanego przy ulicy Polonijnej w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Operator natychmiast zadysponował w ten rejon odpowiednie jednostki. Jako pierwsi pod wskazany adres przyjechali strażacy i karetka pogotowia.

Załoga medyczna od razu rozpoczęła reanimację i próbowała ustabilizować funkcje życiowe szesnastoletniego pacjenta. Ratownicy walczyli o niego do samego końca, ale obrażenia odniesione podczas uderzenia o ziemię przekreśliły wszelkie szanse na ratunek. Ostatecznie lekarz pogotowia musiał stwierdzić śmierć nastolatka.

Teren wokół wieżowca przy ulicy Polonijnej szybko zabezpieczono do dyspozycji wezwanych mundurowych i prokuratora. Teraz organy ścigania rozpoczną wnikliwe dochodzenie mające na celu odtworzenie ostatnich chwil życia ofiary. Policjanci pod nadzorem prokuratury muszą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle doszło do tego tragicznego zdarzenia.

Telefony zaufania i wsparcie psychologiczne. Gdzie zgłosić się po pomoc?

Zmagasz się z potężnym stresem, wpadłeś w głęboki kryzys psychiczny lub dręczą cię myśli rezygnacyjne? Najlepszym rozwiązaniem jest natychmiastowy kontakt z profesjonalnymi doradcami i psychologami. Wskazujemy darmowe numery ratunkowe.

  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całkowicie bezpłatny): 116 111
  • Infolinia kryzysowa dedykowana osobom dorosłym (bez opłat): 116 123
  • Specjalny Dziecięcy Telefon Zaufania pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Pomoc psychologiczna dla ludzi przeżywających żałobę po utracie bliskich: 800 108 108
  • Program Fundacji Tumbo Pomaga oferujący wsparcie po stracie: 800 111 123
  • Portal pomocowy dostępny w sieci: pokonackryzys.pl

Gdy mierzysz się z bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, zawsze sięgaj po telefon i wybieraj ogólnopolski numer ratunkowy 112.

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