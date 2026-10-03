Nastolatek spadł z 12. piętra krakowskiego wieżowca. Chłopiec zginął na miejscu

- Piątkowego wieczoru, tuż po godzinie 20:04, szesnastolatek runął z okolic dwunastego piętra wieżowca zlokalizowanego przy krakowskiej ulicy Polonijnej.
- Pracownicy Zespołu Ratownictwa Medycznego błyskawicznie przystąpili do akcji reanimacyjnej, jednak młodego człowieka nie dało się już uratować.
- Obecnie prokuratorzy oraz policjanci starają się dokładnie ustalić wszystkie szczegóły tego wstrząsającego wypadku.
Tragedia na krakowskim Podgórzu. 16-latek spadł z 12. piętra
Dokładnie o godzinie 20:04 w piątek, 2 października, do centrali służb ratunkowych dotarło mrożące krew w żyłach zgłoszenie. Wynikało z niego, że młody chłopak wypadł z okolic dwunastego piętra bloku zlokalizowanego przy ulicy Polonijnej w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Operator natychmiast zadysponował w ten rejon odpowiednie jednostki. Jako pierwsi pod wskazany adres przyjechali strażacy i karetka pogotowia.
Załoga medyczna od razu rozpoczęła reanimację i próbowała ustabilizować funkcje życiowe szesnastoletniego pacjenta. Ratownicy walczyli o niego do samego końca, ale obrażenia odniesione podczas uderzenia o ziemię przekreśliły wszelkie szanse na ratunek. Ostatecznie lekarz pogotowia musiał stwierdzić śmierć nastolatka.
Teren wokół wieżowca przy ulicy Polonijnej szybko zabezpieczono do dyspozycji wezwanych mundurowych i prokuratora. Teraz organy ścigania rozpoczną wnikliwe dochodzenie mające na celu odtworzenie ostatnich chwil życia ofiary. Policjanci pod nadzorem prokuratury muszą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle doszło do tego tragicznego zdarzenia.
Telefony zaufania i wsparcie psychologiczne. Gdzie zgłosić się po pomoc?
Zmagasz się z potężnym stresem, wpadłeś w głęboki kryzys psychiczny lub dręczą cię myśli rezygnacyjne? Najlepszym rozwiązaniem jest natychmiastowy kontakt z profesjonalnymi doradcami i psychologami. Wskazujemy darmowe numery ratunkowe.
- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całkowicie bezpłatny): 116 111
- Infolinia kryzysowa dedykowana osobom dorosłym (bez opłat): 116 123
- Specjalny Dziecięcy Telefon Zaufania pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Pomoc psychologiczna dla ludzi przeżywających żałobę po utracie bliskich: 800 108 108
- Program Fundacji Tumbo Pomaga oferujący wsparcie po stracie: 800 111 123
- Portal pomocowy dostępny w sieci: pokonackryzys.pl
Gdy mierzysz się z bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, zawsze sięgaj po telefon i wybieraj ogólnopolski numer ratunkowy 112.