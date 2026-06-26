Kąpieliska w Małopolsce czynne w weekend

Końcówka czerwca w Małopolsce ma być wyjątkowo gorąca. Gdy temperatura przekracza 30 stopni, wyjazd nad wodę staje się jednym z najprostszych sposobów na chwilę wytchnienia od upału. Warto jednak wybierać oficjalne kąpieliska, które widnieją w Serwisie Kąpieliskowym GIS i mają wyznaczony sezon kąpielowy.

W weekend od 26 do 28 czerwca w Małopolsce czynne będą miejsca, w których można zaplanować wypoczynek nad wodą. Przed wyjazdem dobrze sprawdzić nie tylko nazwę kąpieliska, ale również jego aktualny status, jakość wody, datę ostatniego badania oraz godziny otwarcia, jeśli zostały podane.

Kąpieliska czynne w województwie małopolskim w weekend 26-28.06.2026

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "ZALEW" w Łapanowie - Potok Tarnawka - kąpielisko czynne w godz. 10-19

Kąpielisko Balaton, Trzebinia, Św. Stanisława - Jezioro Balaton - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko CHORWACJA, Jurków - kąpielisko czynne w godz. 9-19

Kąpielisko Chechło - plaża, Trzebinia, Głowackiego - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko Kuter Port, Marszowice - kąpielisko otwarte w godz. 10-20

Kąpielisko na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Szerzynach - kąpielisko czynne w soboty i w niedziele w godz. 11-19

Kąpielisko Plaża Bagry, ul. Koza, Kraków - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko Plaża Bagry Wschód, ul. Bagrowa, Kraków - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Zakrzówek, Kraków - kąpielisko otwarte w godz. poniedziałek: 14-19; wtorek-niedziela: 8-19

Kąpielisko Zalew na Piaskach, Kryspinów-Kraków - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Przylasek Rusiecki, Kraków - kąpielisko czynne w godz. 9-17

Riviera Radłowska, Radłów - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko w Strefie rekreacji w Januszowicach - kąpielisko czynne w godz. 11-19

Kąpielisko Parku Wodnego "Stawy", Stary Sącz - otwarte od 28.06, czynne w godz. 10-20

Gdzie wybrać się nad wodę w Małopolsce?

Mieszkańcy Krakowa mogą w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na kąpieliska położone w mieście, w jego pobliżu albo przy trasach pozwalających szybko wyjechać z aglomeracji. To dobre rozwiązanie na jednodniowy wypad, bez konieczności planowania dłuższego urlopu. Przed podróżą warto sprawdzić trasę w nawigacji, możliwość zaparkowania samochodu oraz regulamin danego kąpieliska.

Osoby z zachodniej części Małopolski mogą szukać miejsc nad wodą także w kierunku Chrzanowa, Oświęcimia lub okolic granicy ze Śląskiem. Taki kierunek może być wygodny dla tych, którzy chcą połączyć krótki dojazd z Krakowa albo Katowic z odpoczynkiem nad wodą. Z kolei dla mieszkańców Tarnowa i Nowego Sącza bardziej naturalnym wyborem mogą być kąpieliska we wschodniej lub południowej części regionu.

Warto pamiętać, że każde kąpielisko może mieć inne zaplecze. W niektórych miejscach można liczyć na większą plażę, w innych na spokojniejszy wypoczynek nad zbiornikiem. Przed wyjazdem dobrze upewnić się, czy na miejscu działa ratownik, czy dostępne są toalety, przebieralnie, punkt gastronomiczny albo wydzielona strefa dla dzieci.

Jak zabezpieczyć się przed upałem nad wodą?

Pobyt nad wodą może pomóc przetrwać gorący weekend, ale przy temperaturach powyżej 30 stopni trzeba uważać na przegrzanie organizmu i odwodnienie. Do torby warto spakować wodę, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem z filtrem. W godzinach najmocniejszego słońca najlepiej szukać cienia i robić przerwy od plażowania.

Na wysokie temperatury szczególnie powinny uważać dzieci, seniorzy, osoby chore przewlekle oraz wszyscy, którzy źle znoszą upały. Dzieci i zwierząt nie należy zostawiać w samochodzie nawet na krótki moment. Zawroty głowy, osłabienie, nudności, przyspieszone tętno czy dezorientacja mogą być sygnałem przegrzania i wymagają szybkiej reakcji.

Bezpieczeństwo nad wodą. Najważniejsze zasady

Nad wodą nie można zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Kąpiel powinna odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych i zgodnie z poleceniami ratowników. Do wody nie należy wchodzić po alkoholu, skakać do nieznanego akwenu ani odpływać daleko od brzegu na materacach czy dmuchanych zabawkach. Dzieci powinny być cały czas pod opieką dorosłych, nawet gdy woda wygląda na płytką i spokojną. W sytuacji zagrożenia trzeba natychmiast zaalarmować ratownika, jeśli jest na miejscu, albo zadzwonić pod numer alarmowy 112.