Start wakacji i otwarcie nowej strefy atrakcji w GOjump MEGApark Mateczny - 27 czerwca! 

Po otwarciu innowacyjnej strefy GOtrix, GOjump zamieni się w MEGAPARK i będzie oferował 2 strefy tematyczne i ponad 30 różnorodnych atrakcji, które zapewnią świetną zabawę, dużą dawkę ruchu i radości. Ale to nie wszystko! Zmianie ulegnie też istniejąca strefa GOjump - goście znajdą tu odświeżoną przestrzeń, nowe możliwości zabawy i dodatkowe atrakcje. Całość dopełnia komfortowa strefa kawiarni GOcafe, w której można odpocząć i skorzystać z przygotowanej specjalnie dla rodzin oferty gastronomicznej, delektując się pyszną kawą, domowymi ciastami lub pizzą.

Jakie atrakcje na Was czekają?

GOtrix to pierwsza tego typu strefa w Małopolsce. Czekają tu gigantyczne, szybkie zjeżdżalnie XSPEED. Tuż obok rozciąga się dwupoziomowa sensoryczna siatka - 300 m² pełnych kolorów, miękkiej przestrzeni z zawieszonymi kulami, tunelami i zakamarkami do wspinania i bujania, gdzie dzieci i dorośli mogą puścić wodze fantazji, skakać i bawić się. Dla spragnionych rywalizacji czeka Xheroez - dynamiczny tor przeszkód, a także kilka interaktywnych atrakcji jak Xjump czy Xwall.

Jedną z ulubionych atrakcji GOtrix z pewnością stanie się arena bumper cars, pełna kolorowych pojazdów, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli odkryją frajdę z szybkiej i dynamicznej jazdy.

W odświeżonej strefie GOjump czeka, natomiast jeszcze więcej emocji - dwie ogromne zjeżdżalnie GOjet, na których poczujecie prawdziwy pęd powietrza zjeżdżając na specjalnych matach, oraz boisko do gry w piłkę w całkiem innej formie.

Otwarcie tej strefy to dla nas symboliczny moment. W 10-lecie GOjump nie tylko powiększamy park, ale też odświeżamy jego koncept i sposób, w jaki chcemy mówić o aktywnej rozrywce. GOtrix łączy ruch, technologię, rywalizację i zabawę, czyli dokładnie te elementy, których dziś szukają rodziny i młodzi goście – mówi Łukasz Typel, Senior Marketing Specialist GOjump MEGApark.

Autor: GOjump MEGApark Mateczny/ Materiały prasowe

Nie zabraknie również strefy automatów GOarcade oraz interaktywnych gier na atrakcji Xwall.

Na miejscu znajdziecie również powiększoną strefę odpoczynku GOcafe, gdzie po intensywnym wysiłku zregenerujecie siły, delektując się pyszną kawą, domowymi ciastami lub pizzą. Pełne menu można znaleźć na stronie internetowej parku.

GOtrix zadebiutowało we Wrocławiu w styczniu 2026 roku i błyskawicznie stało się jedną z najpopularniejszych stref aktywnej rozrywki na Dolnym Śląsku. Kraków jest drugą lokalizacją, w której zdecydowaliśmy się otworzyć tę strefę. Głównym bohaterem naszej nowej marki jest Trix, postać, która motywuje do ruchu i zabawy każdego, bez względu na wiek. Całość konceptu dopełnia gra, w której nasi goście zdobywają punkty na atrakcjach, podejmują wyzwania i zgarniają bonusy. To połączenie technologii, ruchu i zabawy, które tworzy zupełnie nowe możliwości aktywnego spędzania czasu. Powiększając GOjump o strefę GOtrix, stworzyliśmy drugi największy tego typu obiekt w Krakowie, który da naszym gościom jeszcze więcej atrakcji i możliwości spędzania aktywnie czasu - dodaje Kinga Nosek, Head of Marketing GOjump MEGApark.

Autor: GOjump MEGApark Mateczny/ Materiały prasowe

Urodziny, wycieczki i integracje - dla każdego – bez względu na wiek!

GOjump został stworzony z myślą o rodzinach, grupach przyjaciół i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas. W ofercie GOjump znajdziecie zabawę bez limitu na wszystkich strefach, urodziny dla dzieci, wycieczki dla grup zorganizowanych - od przedszkolaków po licealistów.

Dużą popularnością cieszą się również integracje firmowe, podczas których zespoły spędzają w GOjump czas pełen emocji i ruchu.

O nowej strefie mówi też Karolina Jagodzińska, menedżer parku:

GOtrix to nowa energia dla całego parku i jeszcze więcej możliwości aktywnej zabawy. Chcemy, żeby każdy gość znalazł tu coś dla siebie i wyszedł z poczuciem, że chce wrócić po więcej.

Nie przegap wielkiego otwarcia 27 czerwca 2026! Zabierz rodzinę, znajomych i spędźcie aktywnie czas, bawiąc się w nowej strefie GOtrix w GOjump.

Kiedy?

Otwarcie już 27 czerwca 2026

Godziny: 9:00 - 21:00

Bilety: krakow.mateczny.gojump.pl

Adres: Rzemieślnicza 20G, Kraków