Krakowskie kąpieliska Przylasek Rusiecki i Zakrzówek otwierają się 27 czerwca, natomiast Bagry są czynne od 18 czerwca, a Basen Wandzianka od 19 czerwca.

W Przylasku Rusieckim ratownicy czuwają codziennie 9:00-17:00 do 31 sierpnia; na Bagrach, które są bezpłatne, ratownicy pracują 10:00-18:00 do 6 września.

Na Zakrzówku, który otwiera się 27 czerwca, wprowadzono limit 300 osób jednocześnie na pomostach z powodu niskiego poziomu wody.

W Parku Jordana codziennie od 10:00 do 20:00 dostępny jest bezpłatny wodny plac zabaw dla najmłodszych.

Sprawdź, gdzie Krakowianie uciekną przed upałem w te wakacje

Jednym z najpopularniejszych miejsc, gdzie można znaleźć ukojenie w upalne dni, jest Przylasek Rusiecki. To kąpielisko, cieszące się od lat niesławną popularnością, otworzy swoje podwoje 27 czerwca i będzie dostępne aż do 31 sierpnia. Bezpieczeństwo wszystkich, którzy zdecydują się na orzeźwiającą kąpiel w akwenie, zapewnią wykwalifikowani ratownicy wodni. Będą oni czuwać nad wypoczywającymi codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Bagry: Raj dla rodzin i miłośników sportów wodnych w Krakowie

Prawdziwą perłą wśród krakowskich kąpielisk są Bagry. Już od 18 czerwca, codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00, mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego kąpieliska w Parku Bagry Wielkie. To miejsce jest szczególnie cenione przez rodziny z dziećmi, a także amatorów sportów wodnych, takich jak SUP-y czy żagle. Nad spokojem i bezpieczeństwem plażowiczów czuwają doświadczeni ratownicy, zapewniając beztroski wypoczynek. Sezon kąpielowy na Bagrach potrwa aż do 6 września, co daje mnóstwo czasu na letnie szaleństwa i pozwala cieszyć się wodą przez całe wakacje.

Basen Wandzianka: Odkryty basen dla każdego, tuż obok Zalewu Nowohuckiego

Dla tych, którzy preferują baseny, doskonałą alternatywą jest Wandzianka. Sezon na odkrytym basenie Wandzianka rozpoczął się 19 czerwca. Obiekt funkcjonuje w ramach kompleksu sportowego KS Wanda przy ul. Bulwarowej 39, zaledwie rzut kamieniem od malowniczego Zalewu Nowohuckiego. Z basenu można korzystać codziennie, w godzinach od 10.00 do 19.00. To świetna opcja dla osób szukających miejsca do pływania i relaksu w bezpiecznych warunkach.

Zakrzówek: Ograniczenia na słynnym kąpielisku

Największe emocje wzbudza otwarcie kąpieliska Zakrzówek, które nastąpi 27 czerwca. Jak podaje Urząd Miasta Krakowa, z powodu niskiego poziomu wody w akwenie, na pomostach kąpieliska będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 300 osób. To ważne ograniczenie, o którym należy pamiętać planując wizytę, aby uniknąć rozczarowania. Warto więc przybyć wcześnie, by zapewnić sobie miejsce w tym wyjątkowym miejscu i móc podziwiać jego krystalicznie czystą wodę.

Wodny plac zabaw w Parku Jordana: Bezpłatna frajda dla najmłodszych w Krakowie

Nie zapomniano także o najmłodszych mieszkańcach. W Parku Jordana działa wodny plac zabaw, który jest prawdziwym rajem dla dzieci. Plac czynny jest codziennie od godziny 10.00 do 20.00, a wstęp na niego jest całkowicie bezpłatny. Najmłodsi Krakowianie mogą do woli bawić się wśród wodnych armatek, fontann rozpylających wodę i wodnych strumieni, zapewniając sobie mnóstwo frajdy i ochłody w upalne dni. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych kąpielisk, gdzie maluchy mogą bezpiecznie szaleć pod okiem rodziców, korzystając z uroków lata w Krakowie.

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