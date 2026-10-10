Niebezpieczne warunki w Tatrach Wysokich. Nawet drobny błąd grozi katastrofą

Tatrzański Park Narodowy bije na alarm z powodu ekstremalnej sytuacji na szlakach w wyższych partiach, gdzie leży zbity i oblodzony śnieg, generując śmiertelne ryzyko.

Krytycznie niebezpiecznie jest zwłaszcza powyżej 2000 m n.p.m. i po północnej stronie stoków, a silny wiatr dodatkowo powiększa zagrożenie wypadkami śmiertelnymi, jak pokazują ostatnie dni.

Wiedza, raki, czekan i kask to wymóg konieczny – TPN jednoznacznie zaznacza, że zwykłe raczki nie ochronią turystów przed niebezpieczeństwem.

Więcej informacji znajdziesz w dalszej części tekstu.

Niebezpieczne warunki w Tatrach. TPN ostrzega przed wiatrem i lodem

Według informacji TPN najtrudniejsza sytuacja panuje po północnej stronie gór oraz w miejscach zacienionych, gdzie śnieg pozostaje twardy i zlodowaciały. Dodatkowym zagrożeniem jest mocny wiatr, który na szczytach osiąga w porywach nawet 50 km/h.

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że w ostatnich dniach w górach doszło do tragicznych wypadków związanych z takimi warunkami. Wyprawy w wyższe partie Tatr wymagają doświadczenia w zimowych wędrówkach oraz odpowiedniego wyposażenia, przede wszystkim raków, czekana i kasku. Trzeba także wiedzieć, jak prawidłowo korzystać z tego sprzętu. TPN zaznacza, że zwykłe raczki nie mogą zastąpić raków, ponieważ nie zapewniają odpowiedniej ochrony na stromych, wysokogórskich trasach.

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Utrudnienia w Tatrach. Tam trwają prace remontowe

Tatrzański Park Narodowy poinformował również o remontach prowadzonych na trzech fragmentach szlaków turystycznych. Prace odbywają się na zielonym szlaku z Rusinowej Polany na Gęsią Szyję, przy mostkach obok tamy na początku zielonego szlaku na Nosal, a także na odcinku Wielka Polana Małołącka – Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz. Osoby wybierające się na te trasy powinny zachować dodatkową ostrożność.