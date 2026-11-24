Proboszcz nie zgodził się na pochowanie 24-latka na cmentarzu w Waśniowie, gdzie spoczywają jego zamordowani rodzice i siostra.

Ciało sprawcy tragedii na krakowskim Rynku Głównym zostało już skremowane.

Rodzina nie zdecydowała jeszcze, co zrobić z prochami mężczyzny; decyzja ma zapaść do końca tygodnia.

Nie żyje 24-letni sprawca strzelaniny na Rynku w Krakowie

Proboszcz nie zgodził się na pochówek zamachowca

Jak ustaliło Radio ESKA, 24-latek nie zostanie pochowany na cmentarzu w Waśniowie. Zgodę na taki pochówek musiałby wydać ksiądz proboszcz, który jest administratorem nekropolii. Duchowny odmówił.

Sprawca zamachu na krakowskim Rynku Głównym zatem nie spocznie obok najbliższych. Na cmentarzu w Waśniowie pochowani są jego rodzice i siostra – osoby, które 24-latek wcześniej zastrzelił.

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Ciało zostało skremowane. Rodzina nie podjęła jeszcze decyzji

Ciało zamachowca zostało już skremowane. Rodzina nie ustaliła jednak jeszcze, gdzie zostaną złożone jego prochy. Decyzja ma zapaść do końca tygodnia. Nie ma już możliwości przekazania ciała mężczyzny do badań medycznych. Jak wcześniej informowało Radio ESKA, na takie rozwiązanie nie zgodziła się babcia 24-latka, która zgłosiła się po jego ciało.