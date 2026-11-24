20-latek usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości.

W jego krwi stwierdzono 2 promile alkoholu.

Mężczyzna miał wyprzedzać dwa samochody i jechać około 100 km/h.

W Gdowie zginęła 70-letnia rowerzystka.

Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk, do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę w godzinach porannych na ul. Łapanowskiej w Gdowie.

Według ustaleń śledczych 20-letni Filip T. po spotkaniu towarzyskim zabrał samochód marki Audi należący do znajomego, by odwieźć trzy nastoletnie kobiety również uczestniczące w zabawie. Kierowca i pasażerki byli pod wpływem alkoholu.

– Na ul. Łapanowskiej w Gdowie kierowca postanowił wyprzedzić jadące przed nim dwa samochody. Rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, utracił kontrolę nad pojazdem i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącą 70-letnią rowerzystką. W wyniku uderzenia kobieta poniosła śmierć na miejscu – relacjonował prokurator.

Sprawca z powodu odniesionych w wypadku obrażeń został przewieziony do szpitala. Badanie jego krwi w placówce medycznej wykazało stężenie alkoholu wynoszące 2 promile.

Obecny na miejscu zdarzenia biegły oszacował wstępnie prędkość samochodu w chwili wypadku na około 100 km/h.

Mężczyzna po wypisaniu ze szpitala został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Myślenicach, gdzie usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to od 5 do 20 lat więzienia. Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

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W toku dalszego śledztwa – zapowiedział Waszczuk – prokurator przesłucha świadków zdarzenia i ustali, czy samochód został zabrany bez zgody właściciela, uzyska wyniki sekcji zwłok, przeanalizuje zabezpieczone nagrania związane z wypadkiem oraz uzyska opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

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