Niemiecki tiktoker ocenia życie w Polsce. Zwrócił uwagę na jeden zaskakujący szczegół

Vincent Helbig ocenia polską codzienność

Cudzoziemcy wybierający nasz kraj na swój nowy dom często nie kryją zdumienia lokalnymi zwyczajami. Podobne odczucia ma Vincent Helbig, działający w internecie pod pseudonimem "Wasz Niemiec". Ten młody twórca od dłuższego czasu osiedlił się w Krakowie i na bieżąco analizuje kontrasty między polską a niemiecką rzeczywistością. Wiele z tych kulturowych różnic ocenia jako niezwykle pozytywne i budujące zjawiska, których zupełnie się nie spodziewał.

Niemiecki influencer dziwi się polskim świętom

W jednym z opublikowanych materiałów wideo Helbig wziął pod lupę nasze zamiłowanie do celebrowania. Z jego perspektywy mieszkańcy Polski uwielbiają obchodzić najróżniejsze nietypowe okazje, podczas gdy za zachodnią granicą takie dni przechodzą zazwyczaj zupełnie bez echa.

Jako dowód internetowy twórca przywołał obchody Dnia Chłopaka, Dnia Nauczyciela oraz Dnia Dziadków. Jak precyzyjnie wyjaśnił, w Niemczech tego typu daty w kalendarzu są zazwyczaj ignorowane lub traktowane z ogromnym dystansem. Cudzoziemiec odniósł się również do Dnia Kobiet, zaznaczając, że choć to święto teoretycznie funkcjonuje w jego ojczyźnie, to nie wywołuje tam absolutnie żadnego poruszenia społecznego.

Wiecie co was Polaków jeszcze różni od nas Niemców? Wy ze wszystkiego robicie święta. W Niemczech nie mamy dnia chłopaka, dnia dziadków, dnia nauczyciela, dnia kobiet [...] Odniosłem wrażenie, że wy lubicie świętować, lubicie się spotkać i nawet jak nie ma żadnej okazji, to coś się wymyśla po to, żeby się spotkać. To kolejna rzecz, która podoba mi się w Polsce - mówił w filmie na Instagramie.

Skąd biorą się te wyraźne rozbieżności? Według influencera kluczem jest nasza wrodzona chęć do integracji i poszukiwania pretekstów do wspólnej zabawy. Obcokrajowiec uważa, że Polacy po prostu potrafią cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy i niezwykle chętnie organizują spotkania z bliskimi, wykorzystując do tego każdą możliwą datę.

Wideo opublikowane przez Helbiga błyskawicznie obiegło sieć, gromadząc ogromną liczbę reakcji. Zdecydowana większość komentujących przyznała mu stuprocentową rację, potwierdzając z przymrużeniem oka, że nad Wisłą zawsze znajdzie się dobry pretekst do hucznego świętowania. Rodzimi internauci wprost zasypali twórcę swoimi żartobliwymi anegdotami, chętnie wchodząc w polemikę w sekcji komentarzy.