Referendum w Krakowie. Miszalski odniósł się do sukcesu zbiórki podpisów

W Krakowie złożono wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Inicjatorzy, wspierani m.in. przez PiS i Konfederację, zebrali w 43 dni blisko 134 tys. podpisów.

Dokumenty trafiły do Krajowego Biura Wyborczego, które ma 30 dni na weryfikację podpisów. Jeśli weryfikacja będzie pomyślna, głosowanie może odbyć się w maju.

Prezydent Miszalski oświadczył, że szanuje inicjatywę i wyciąga wnioski z niezadowolenia części mieszkańców. Zapowiedział, że będzie starał się przekonać Krakowian, by pozwolili mu dokończyć kadencję.

Akcja referendalna, której celem jest odwołanie Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa, nabrała zawrotnego tempa. Zbiórka podpisów ruszyła 27 stycznia. W zaledwie 43 dni zebrano blisko 134 tysiące podpisów, mimo że przepisy dawały na to pełne dwa miesiące. Dokumenty zostały oficjalnie złożone w środę, 11 marca w krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

Aleksander Miszalski: „Wyciągam z tego wnioski”

Krajowe Biuro Wyborcze ma dokładnie trzydzieści dni na zweryfikowanie prawidłowości wszystkich złożonych podpisów. To kluczowy etap, który zadecyduje o dalszych losach wniosku. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie i nie zostaną stwierdzone żadne poważne uchybienia, komisarz wyborczy wyznaczy datę głosowania. Wstępnie mówi się o dwóch możliwych terminach: 17 lub 24 maja. To właśnie wtedy Krakowianie zdecydują, czy Aleksander Miszalski dokończy swoją kadencję.

Do całej sprawy odniósł się sam zainteresowany. Prezydent Aleksander Miszalski zapewnił, że z szacunkiem podchodzi do inicjatywy. – Szanuję idee referendum. Wiem, że część mieszkańców nie jest zadowolona z wdrożonych przez nas decyzji lub z tempa zmian. Rozumiem ich niezadowolenie i wyciągam z tego wnioski – przyznał prezydent.

Jednocześnie zaznaczył, że kluczowa będzie frekwencja w dniu głosowania. – Dla mnie ważniejsze od liczby podpisów pod wnioskiem o referendum jest to, jak dużo osób weźmie w nim udział w dniu głosowania. Dołożę wszelkich starań, aby mieszkańcy Krakowa dali mi szansę dokończyć kadencję i pozwolili zrealizować mój pomysł na Kraków – zadeklarował Aleksander Miszalski.

