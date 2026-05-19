Zaskakujący zwrot akcji przed referendum w Krakowie. Padły niespodziewane słowa

Marian Banaś niespodziewanie zabrał głos tuż przed zaplanowanym referendum odwoławczym i zgłosił chęć pracy na rzecz krakowskiej społeczności.

Niedzielne głosowanie zaplanowano na 24 maja, natomiast wymóg jego prawomocności nakazuje osiągnięcie frekwencji na poziomie dokładnie 158 555 uprawnionych.

Były szef NIK zaznaczył swoje silne przywiązanie do stolicy Małopolski i zaoferował pełną pomoc w sytuacji, gdy krakowianie zdecydują się na zmianę włodarza.

Głosowanie nad skróceniem kadencji Aleksandra Miszalskiego to bezpośredni wynik niezadowolenia części lokalnej społeczności z jego dotychczasowych rządów. Oficjalny wniosek w tej sprawie zyskał poparcie blisko 134 tysięcy obywateli. Żeby polityczny proces miał moc prawną, swój sprzeciw przy urnach musi wyrazić przynajmniej 158 555 uprawnionych mieszkańców.

W przededniu ważnych rozstrzygnięć głos postanowił zabrać dawny szef Najwyższej Izby Kontroli, publikując w serwisie X materiał wideo, który szybko obiegł krajowe portale informacyjne. - Kraków to nie tylko miasto, z którego pochodzę. To miasto, które noszę w sercu od zawsze – stwierdził Marian Banaś. Chwilę później odniósł się bezpośrednio do nadchodzącego wielkimi krokami referendum.

- To demokratyczne prawo mieszkańców, by powiedzieć władzy "sprawdzam" – zaznaczył stanowczo na opublikowanym nagraniu. Najwięcej emocji wzbudziła jednak końcówka wystąpienia, gdzie padła dość konkretna propozycja skierowana bezpośrednio do lokalnych wyborców. - A jeśli uznają państwo, że zmiana jest konieczna, chcę jasno powiedzieć: jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków – zadeklarował z pełnym przekonaniem Marian Banaś.

Kiedy odbędzie się referendum w Krakowie i jak głosować?

Krakowianie chcący wziąć udział w referendum zaplanowanym na niedzielę 24 maja zyskają dostęp do przeszło 450 specjalnie wyznaczonych punktów obwodowych. Lokalne komisje wyborcze będą przyjmować obywateli nieprzerwanie w godzinach od 7:00 do 21:00. Mieszkańcy dostaną dwie osobne karty do głosowania, z których jedna posłuży do oceny urzędującego prezydenta, z kolei druga pozwoli zadecydować o dalszych losach miejskich radnych.

