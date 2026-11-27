Do incydentu doszło w piątek wczesnym popołudniem, gdy w schronisku nad Morskim Okiem przebywało wielu gości. W budynku rozpylono drażniącą substancję, prawdopodobnie preparat do odstraszania niedźwiedzi.

Zdarzenie wymusiło opróżnienie jadalni oraz przewietrzenie wnętrza obiektu.

„Turyści wyszli na zewnątrz, a pomieszczenia zostały wywietrzone”

- poinformowało kierownictwo schroniska.

Niemowlę w schronisku nad Morskim Okiem. Zagrożenie dla osób z astmą

W chwili zdarzenia wewnątrz budynku znajdowała się rodzina z kilkumiesięcznym dzieckiem, którą przeniesiono do części noclegowej schroniska. Reszta odwiedzających wyszła z jadalni.

Zarządzający obiektem przekazali, że nikt z turystów nie odniósł obrażeń, ale podobne incydenty mogą zagrażać osobom z dolegliwościami zdrowotnymi.

„Sytuacja mogła być dużo groźniejsza, np. w przypadku astmy u kogoś z odwiedzających”

- zaznaczyło kierownictwo schroniska.

Monitoring w schronisku nad Morskim Okiem

Pracownicy schroniska przejrzeli nagrania z kamer monitoringu, jednak zapis nie pozwolił ustalić tożsamości osoby odpowiedzialnej za rozpylenie gazu. Nie wiadomo także, czy sprawca zrobił to celowo, czy przez przypadek.

Kierownictwo placówki określiło ten czyn jako „beznadziejnie nieodpowiedzialne i karygodne” zachowanie. Zarządzający przyznali również, że w schronisku nad Morskim Okiem nigdy wcześniej nie odnotowano takiej sytuacji.

Sprawę skomentował dla Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wskazał on na nietypowy charakter zdarzenia oraz fakt, że odpowiedzialna za nie osoba nie poniosła konsekwencji swojego czynu.

„To sytuacja zupełnie nietuzinkowa. Pojawia się pytanie, po co ktoś to zrobił i czy było to działanie przypadkowe. Jeśli nawet doszło do pomyłki, taka osoba powinna przynajmniej przeprosić i przyznać się do swojego zachowania, tymczasem sprawca uciekł”

- powiedział Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.