Nocna napaść na Rynku Głównym. Kobieta miała rozerwane ucho

Kobieta pobita na Rynku Głównym w Krakowie

W weekend ścisłe centrum stolicy Małopolski było miejscem niezwykle agresywnego zachowania. Krakowska straż miejska odnalazła na płycie Rynku Głównego poszkodowaną, która według relacji przechodniów padła ofiarą napaści ze strony grupy osób. Napastnicy uderzyli ją w twarz i użyli niebezpiecznego gazu pieprzowego.

Stan zdrowia pobitej wymagał pilnej konsultacji lekarskiej, ponieważ uskarżała się na potężny ból nosa i głowy, a dodatkowo jej ucho było rozerwane. Ostatecznie ranną zajęła się załoga pogotowia ratunkowego, która przybyła na wezwanie mundurowych.

Nocne patrole w Krakowie ujawniły dziesiątki wykroczeń

W trakcie nocy z piątku na sobotę połączone siły straży miejskiej, policji oraz tak zwanego burmistrza nocnego patrolowały ulice Starego Miasta, aby pilnować porządku publicznego. Podsumowanie tej akcji pokazuje ogromną skalę problemów w turystycznym centrum. Mundurowi zarejestrowali łącznie sto czterdzieści jeden różnego rodzaju wykroczeń, co zakończyło się wypisaniem sześćdziesięciu dziewięciu mandatów. Pozostałe interwencje skończyły się pięćdziesięcioma trzema pouczeniami, natomiast przeciwko dziewiętnastu osobom zostaną skierowane oficjalne wnioski o ukaranie do sądu.

Wandalizm w miejscu pamięci