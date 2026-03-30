Nowe informacje w sprawie referendum w Krakowie. Czarne chmury nad Miszalskim

- W Krakowie zakończono liczenie podpisów pod wnioskiem o referendum - przekazali inicjatorzy referendum.
- Wymagana liczba 58 355 ważnych podpisów została przekroczona, po zweryfikowaniu niespełna 80 000 podpisów przez delegaturę Państwowej Komisji Wyborczej.
- Oczekuje się, że Komisarz Wyborczy po świętach wyda postanowienie o zarządzeniu referendum i wskaże datę jego przeprowadzenia.
Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa informują o sukcesie
Wygląda na to, że prezydenta Krakowa czeka batalia o utrzymanie stanowiska. Inicjatorzy referendum ogłosili, że przekroczony został wymagany próg liczby podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego. W przypadku Krakowa konieczne było przekonanie ponad 58 tysięcy wyborców.
- Wymagana liczba ważnych podpisów 58 355 została przekroczona. Wystarczyło zweryfikować niespełna 80 000 podpisów. Weryfikację prowadziła delegatura Państwowej Komisji Wyborczej — to oficjalny i kluczowy etap całej procedury. Teraz czekamy na postanowienie Komisarza Wyborczego, które może zostać wydane po świętach. To właśnie w tym postanowieniu o zarządzeniu referendum zostanie wskazana data jego przeprowadzenia - poinformowali w mediach społecznościowych inicjatorzy referendum.
Kiedy referendum będzie ważne?
Zgodnie z prawem, aby wynik referendum był wiążący, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby osób głosujących w wyborach samorządowych 2024, co przekłada się na minimum 158 555 uczestników. Jeżeli mieszkańcy opowiedzą się za przerwaniem kadencji Aleksandra Miszalskiego, miasto czekają przedterminowe wybory. W okresie przejściowym władzę nad stolicą Małopolski przejmie komisarz wyznaczony bezpośrednio przez premiera.