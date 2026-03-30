Nowe informacje w sprawie referendum w Krakowie. Czarne chmury nad Miszalskim

W Krakowie zakończono liczenie podpisów pod wnioskiem o referendum - przekazali inicjatorzy referendum.

Wymagana liczba 58 355 ważnych podpisów została przekroczona, po zweryfikowaniu niespełna 80 000 podpisów przez delegaturę Państwowej Komisji Wyborczej.

Oczekuje się, że Komisarz Wyborczy po świętach wyda postanowienie o zarządzeniu referendum i wskaże datę jego przeprowadzenia.

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa informują o sukcesie

Wygląda na to, że prezydenta Krakowa czeka batalia o utrzymanie stanowiska. Inicjatorzy referendum ogłosili, że przekroczony został wymagany próg liczby podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego. W przypadku Krakowa konieczne było przekonanie ponad 58 tysięcy wyborców.

- Wymagana liczba ważnych podpisów 58 355 została przekroczona. Wystarczyło zweryfikować niespełna 80 000 podpisów. Weryfikację prowadziła delegatura Państwowej Komisji Wyborczej — to oficjalny i kluczowy etap całej procedury. Teraz czekamy na postanowienie Komisarza Wyborczego, które może zostać wydane po świętach. To właśnie w tym postanowieniu o zarządzeniu referendum zostanie wskazana data jego przeprowadzenia - poinformowali w mediach społecznościowych inicjatorzy referendum.

Kiedy referendum będzie ważne?

Zgodnie z prawem, aby wynik referendum był wiążący, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby osób głosujących w wyborach samorządowych 2024, co przekłada się na minimum 158 555 uczestników. Jeżeli mieszkańcy opowiedzą się za przerwaniem kadencji Aleksandra Miszalskiego, miasto czekają przedterminowe wybory. W okresie przejściowym władzę nad stolicą Małopolski przejmie komisarz wyznaczony bezpośrednio przez premiera.

