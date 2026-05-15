Piorun uderzył w turystów na Giewoncie. Trudna akcja ratowników TOPR

Burza na Giewoncie. Dwie osoby porażone piorunem

Do tego groźnego wypadku doszło dziś, 15 maja w okolicach godziny 13:00 na Giewoncie. Zbliżająca się gwałtowna nawałnica doprowadziła do porażenia piorunem pięcioosobowej grupy turystów.

- Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy metalowym krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga, w lepszym stanie, sprowadzana jest przez ratowników TOPR - donosi z Zakopanego reporter Radia ESKA Łukasz Bobek.

Z informacji przekazanych przez pełniącego dyżur ratownika TOPR wynika, że obrażenia odniosły dwie osoby. Stan jednego z turystów oceniono jako poważniejszy, bo na chwilę stracił on świadomość. Został ewakuowany przy użyciu helikoptera do szpitala w Zakopanem. Drugi z poszkodowanych został sprowadzony przez ratowników w rejon Doliny Kondratowej. Stamtąd został zabrany do szpitala. Trójka pozostałych turystów nie odniosła obrażeń.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaznacza, że działania ratownicze odbywały się w bardzo trudnych warunkach. Nad górrami szalała nawałnica z porywistym wiatrem i częstymi wyładowaniami.

Tragedia na Giewoncie z 2019 roku wciąż w pamięci turystów

W samym centrum Zakopanego mieszkańcy słyszeli tylko pojedyncze grzmoty. Znacznie gorsza i bardziej niebezpieczna sytuacja panowała w wyższych partiach gór.

Giewont to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Tatrach podczas burzy. Znajdujący się na wierzchołku duży metalowy krzyż przyciąga wyładowania atmosferyczne. Służby ratunkowe apelują do turystów, aby przed wyruszeniem na szlak dokładnie sprawdzali aktualne komunikaty meteorologiczne i rezygnowali z wycieczek przy zapowiadanych burzach.

Wiele osób nadal ma w pamięci dramatyczne wydarzenia z sierpnia 2019 roku, kiedy to piorun trafił prosto w słynny krzyż na Giewoncie. W tamtym zdarzeniu zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci, rannych zostało ponad stu pięćdziesięciu turystów.

Współpraca: Łukasz Bobek