Strefa Czystego Transportu już nie straszy. Sprzedaż abonamentów drastycznie spadła

Strefa Czystego Transportu na terenie Krakowa zaczęła obowiązywać pierwszego dnia stycznia.

Do początku września krakowska Straż Miejska zrealizowała 11 684 kontrole, w wyniku których wystawiono zaledwie 54 mandaty i pouczono 641 zmotoryzowanych , co dobitnie świadczy o znikomym ryzyku finansowych konsekwencji.

, co dobitnie świadczy o znikomym ryzyku finansowych konsekwencji. Zainteresowanie miesięcznymi abonamentami zmniejszyło się o przeszło 70 procent między styczniem a sierpniem, z kolei łączne zyski z opłat za wjazd na teren SCT zmalały o połowę (z kwoty 4,47 mln zł do poziomu 2,21 mln zł).

Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Straż miejska rzadko karze kierowców mandatami

Od początku stycznia zmotoryzowani w stolicy Małopolski muszą funkcjonować w realiach zaktualizowanych przepisów dotyczących Strefy Czystego Transportu. W pierwszych tygodniach projekt ten wywoływał ogromne kontrowersje, a przeciwnicy zmian posuwali się nawet do dewastowania infrastruktury drogowej. Obecnie nastroje uległy znacznemu uspokojeniu, ponieważ wyznaczony obszar obostrzeń funkcjonuje w sposób niemal niezauważalny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wyjątkowo łagodne podejście służb do egzekwowania prawa, co powoduje powszechne ignorowanie nowych zakazów przez mieszkańców.

Według informacji przekazanych przez portal Love Kraków funkcjonariusze straży miejskiej od stycznia do pierwszych dni września wykonali 11 684 interwencji powiązanych z nową strefą. Mimo że zarejestrowano 696 przypadków złamania przepisów, to kary finansowe za nieuprawniony wjazd nałożono tylko na 54 kierowców. Suma wystawionych mandatów wynosi zaledwie 7330 złotych. Warto podkreślić, że w tym samym czasie aż 641 osób poruszających się autami otrzymało wyłącznie słowne pouczenia, a tylko jeden wniosek trafił do rozpatrzenia przez sąd.

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Pobłażliwość ze strony strażników miejskich natychmiast wpłynęła na decyzje podejmowane przez kierowców. Oficjalne zestawienia prezentują drastyczne załamanie wpływów do kasy samorządu z racji sprzedawanych pozwoleń. Na podstawie ustaleń serwisu Love Kraków wiadomo, że w styczniu kierujący nabyli ponad 32 tysiące dokumentów uprawniających do wjazdu. Z kolei w sierpniu zainteresowanie spadło do zaledwie 9135 opłaconych zgłoszeń, co obrazuje redukcję sprzedaży o ponad 70 procent na przestrzeni zaledwie ośmiu miesięcy.

Konsekwencją rezygnacji z wykupywania dokumentów wjazdowych są oczywiście znacznie mniejsze wpływy zasilające budżet miasta. Jeszcze w styczniu abonamenty wygenerowały przychód rzędu 3,2 miliona złotych, natomiast w sierpniu zebrano zaledwie niecały milion złotych. Nieco mniejsze straty zaobserwowano przy rozliczeniach godzinowych i dobowych, gdzie spadek oscylował wokół 16 procent (z 260 tysięcy do 218 tysięcy złotych). Tendencja pozostaje jednak wyraźna, gdyż całkowite przychody krakowskiego samorządu z opłat wjazdowych do strefy zmalały z 4,47 miliona złotych w styczniu do 2,21 miliona złotych w sierpniu, co stanowi obniżkę o połowę.

Jednocześnie przedstawiciele lokalnego rynku motoryzacyjnego nie zaobserwowali żadnego masowego zainteresowania wymianą wyeksploatowanych pojazdów na modele zgodne z wymogami ekologicznymi. Na ulicach podwawelskiego grodu nie ubyło również zatorów drogowych, co pozwala mocno powątpiewać w skuteczność przesiadania się mieszkańców do pojazdów komunikacji zbiorowej w związku z nowymi regulacjami środowiskowymi.

Sonda Czy Strefa Czystego Transportu w Krakowie powinna zostać zlikwidowana? tak nie nie mam zdania