Tragiczna śmierć 19-latki. Sprawca zabójstwa nie żyje?

Śledczy ujawnili nowe okoliczności tragedii, która wstrząsnęła mieszkańcami gminy Mszana Dolna w powiecie limanowskim. We wtorek rano na zboczu lasu odnaleziono ciało 19-letniego mężczyzny, poszukiwanego od kilkunastu godzin w związku ze śmiercią jego byłej partnerki.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn, wszystko wskazuje na to, że młody mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy jego zwłokach śledczy zabezpieczyli ostre narzędzie, które najprawdopodobniej zostało użyte podczas zabójstwa. Ostateczne potwierdzenie ma przynieść analiza kryminalistyczna i specjalistyczne ekspertyzy.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do ataku doszło w poniedziałkowy wieczór, 15 czerwca krótko po tym, jak 19-letnia mieszkanka Mszany Górnej wróciła z pracy do domu. Na terenie posesji miał czekać na nią były partner. Między młodymi ludźmi doszło do konfrontacji, podczas której mężczyzna miał zadać kobiecie kilka ciosów ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.

– Mężczyzna i kobieta byli parą, jednak jakiś czas temu się rozstali. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zaatakował kobietę po jej powrocie z pracy, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta zmarła, a sprawca oddalił się w rejon masywu leśnego – przekazała prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza przyniosła efekt

Po ujawnieniu zbrodni rozpoczęła się jedna z największych akcji poszukiwawczych w regionie. W działania zaangażowano setki policjantów, ratowników GOPR oraz strażaków. Funkcjonariusze przeczesywali trudny, górzysty i gęsto zalesiony teren, korzystając m.in. z policyjnego śmigłowca, dronów wyposażonych w kamery oraz psów służbowych.

Na drogach prowadzących do gminy Mszana Dolna rozstawiono punkty blokadowe i prowadzono kontrole pojazdów. Policjanci sprawdzali także miejsca, w których 19-latek mógł próbować się ukryć.

Przełom w poszukiwaniach nastąpił we wtorkowy poranek. Załoga policyjnego śmigłowca zauważyła ciało młodego mężczyzny na jednym z terenów objętych akcją. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora oraz grupy dochodzeniowo-śledczej.

Równolegle przez całą noc trwały czynności na miejscu zabójstwa 19-latki. Pracowali tam prokurator, policyjni technicy oraz biegli z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy zabezpieczali ślady mogące pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu zdarzeń.

Ciała 19-letniej kobiety oraz odnalezionego mężczyzny zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wszczyna śledztwo w kierunku zabójstwa kobiety oraz samobójczej śmierci mężczyzny.

Tak przebiegała akcja poszukiwawcza: