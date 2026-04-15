Nowe trąbki hejnalistów na Wieży Mariackiej w Krakowie. Instrumenty wymieniono po 10 latach

Po dziesięciu latach intensywnej służby stare instrumenty z Wieży Mariackiej przeszły na zasłużoną emeryturę. Nowe złote trąbki zostały zakupione przez Filharmonię Krakowską przy wsparciu samorządu województwa małopolskiego. Choć dla przechodniów spacerujących po Rynku Głównym mogą wydawać się jedynie ładnym dodatkiem, dla samych muzyków to przede wszystkim narzędzia codziennej, ciężkiej pracy. Nowy sprzęt ma być symbolem gościnności regionu i cieszyć uszy milionów gości, którzy każdego roku przyjeżdżają do Krakowa.

Dla nas jest to symboliczny moment, bo chcemy w ten sposób zaprosić turystów, ale też i mieszkańców do stolicy naszego regionu, do Małopolski. [...] Te trąbki są oczywiście złote. Złota trąbka, bo to jest też symbol strażaka. Historia strażaków jak dawniej, dawniej głosi legenda. Strażacy jadąc do pożaru mieli złote trąbki, które sygnalizowały, że dzieje się coś złego, coś niepokojącego, nie tylko do pożaru. Oczywiście dzisiejsza trąbka z Wieży Mariackiej nie sygnalizuje niebezpieczeństwa, ale wręcz przeciwnie, wita gości, wita naszych mieszkańców tutaj na krakowskim rynku – powiedział Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

Dlaczego hejnaliści muszą wymieniać trąbki co dekadę? Powodem jest ogromna eksploatacja

Praca hejnalisty na Wieży Mariackiej to nie tylko prestiż, ale też ogromne obciążenie dla samego instrumentu. Strażacy pełniąc 24-godzinną służbę, muszą co godzinę grać hejnał na cztery strony świata. W praktyce oznacza to, że każda trąbka jest używana aż 96 razy w ciągu jednej doby. Tak częste granie sprawia, że materiał, z którego wykonany jest instrument, zużywa się znacznie szybciej niż w przypadku amatorskiego grania. Nowe instrumenty pochodzą od renomowanej austriackiej firmy i zanim zaczną brzmieć idealnie, muszą przejść proces tak zwanego rozegrania.

Takie instrumenty się rozgrywa, więc na pewno będziemy musieli poświęcić dużo czasu, żeby je rozegrać. W tym przypadku widać, że instrument jest bardzo dobry, markowy. Znamy tę firmę, mieliśmy z nią do czynienia, także myślę, że będą nam bardzo dobrze służyły. Każdemu się wydaje, że instrumenty, na których gramy, niestety są bardzo dużo eksploatowane. Jeżeli nasza służba trwa 24 godziny, gramy na cztery strony, więc wykonujemy ten hejnał 96 razy. Także każdy instrument się zużywa, a wiadomo, przy takiej eksploatacji jest zdecydowanie to wszystko skrócone, jakby ten żywot tej trąbki – wyjaśnił jeden z krakowskich hejnalistów.

Muzyk dodał również, że akustyka na krakowskim rynku jest bardzo specyficzna. Odległość dzieląca okno wieży od ziemi jest duża, dlatego jakość i stan techniczny trąbki mają kluczowe znaczenie dla tego, co słyszą ludzie na dole.

Ile kosztowały nowe trąbki dla krakowskich strażaków? Samorząd wydał sporą sumę

Inwestycja w nowy sprzęt dla muzyków z Wieży Mariackiej pochłonęła łącznie 100 tysięcy złotych. Zakup został sfinansowany przez samorząd województwa małopolskiego. Decyzja o wymianie trąbek była podyktowana nie tylko ich stanem technicznym, ale również dbałością o wizerunek miasta. Hejnał Mariacki to jedna z najważniejszych wizytówek Krakowa, a czysty dźwięk złotej trąbki musi być nienaganny dla milionów osób odwiedzających stolicę regionu.

Władze województwa podkreślają, że Małopolska stawia na łączenie tradycji z nowoczesnością. Hejnał to element codzienności, który wita mieszkańców i turystów, dlatego hejnaliści powinni korzystać z najlepszego dostępnego sprzętu. Nowe, złote instrumenty będą służyć strażakom przez kolejne lata, dbając o to, by krakowska tradycja wybrzmiewała z wieży bez żadnych zakłóceń każdego dnia.