35-letni strażak OSP uderzył w słup. Tragiczny wypadek w Małopolsce

We wtorek 14 kwietnia, w małopolskich Biskupcach doszło do dramatycznych wydarzeń. Wstępne ustalenia policji wskazują, że auto osobowe zjechało z trasy i z ogromną siłą uderzyło w betonowy słup sieci energetycznej. Pojazdem podróżował samotnie 35-letni mężczyzna, pełniący na co dzień funkcję naczelnika jednostki OSP Trąbki. Niestety, życia strażaka ochotnika nie udało się uratować. Funkcjonariusze intensywnie badają teraz wszelkie okoliczności tego śmiertelnego zdarzenia drogowego.

- Najprawdopodobniej jechał do zgłoszonego pożaru traw - powiedział dla Onetu kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

W środę, 15 kwietnia, zaplanowano oficjalne oddanie hołdu zmarłemu koledze ze służby.

"15.04.2026 r. o godzinie 18:00 prosimy o symboliczne uczczenie Jego pamięci poprzez włączenie na jedną minutę sygnałów świetlnych i dźwiękowych w pojazdach pożarniczych. Niech ten symboliczny gest będzie wyrazem naszej pamięci, jedności oraz strażackiej solidarności" - zaapelowali strażacy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.