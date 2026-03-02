Zatrzymania w Krakowie. Urzędnicy zamieszani w nielegalny hazard

Kolejne zatrzymania w sprawie nielegalnego hazardu w Małopolsce

Wspólna akcja krakowskiej policji i Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów doprowadziła do kolejnych zatrzymań na terenie województwa małopolskiego. W połowie lutego 2026 roku w ręce śledczych wpadło dwóch urzędników podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Działania te są częścią szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego nielegalnego hazardu oraz korupcji. Grupa zarabiała na organizowaniu gier na automatach bez wymaganych zezwoleń, czerpiąc z tego procederu znaczne korzyści majątkowe.

Urzędnicy z zarzutami korupcji. Grozi im do 15 lat więzienia

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krakowie, a zarzuty usłyszało już łącznie siedem osób. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec sześciu podejrzanych, w tym aż czterech funkcjonariuszy publicznych. Z ustaleń śledczych wynika, że urzędnicy mieli przekazywać poufne informacje służbowe osobom nieuprawnionym, co ułatwiało działanie przestępczej siatce. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa korupcyjne oraz niedopełnienie obowiązków służbowych grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl