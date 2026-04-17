O tej polskiej wsi słyszał cały świat. Jej układ robi wrażenie

Niezwykła wieś pod Krakowem zachwyciła cały świat

Sułoszowa, niewielka wieś położona w województwie małopolskim, zyskała swego czasu rozgłos daleko poza granicami Polski. Wszystko za sprawą jej unikalnego układu przestrzennego, który najlepiej widać z lotu ptaka. To właśnie zdjęcia wykonane z drona obiegły światowe media i zachwyciły internautów. Miejscowość leży zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, w pobliżu Ojcowskiego Parku Narodowego. Choć na co dzień to spokojna, rolnicza wieś, jej nietypowy wygląd sprawił, że stała się prawdziwą sensacją.

Jedna droga i setki długich działek

Najbardziej charakterystyczną cechą Sułoszowej jest jej układ przypominający paski. Przez środek wsi przebiega jedna główna droga, wzdłuż której stoją domy. Za każdym z nich ciągną się bardzo długie, wąskie działki rolne.

Patrząc z góry, tworzą one niemal idealnie równoległe pasy w różnych odcieniach zieleni i brązu. Ten widok przypomina nieco mozaikę lub wielobarwne wstęgi, co czyni Sułoszową jedną z najbardziej fotogenicznych wsi w Europie. Przekonajcie się o tym sami, sprawdzając naszą poniższą galerię zdjęć.

Sułoszowa globalną gwiazdą

O wsi pisał m.in. znany brytyjski dziennik "Daily Mail" w następujący sposób: "zielone i złote pasy ciągną się jak okiem sięgnąć. Misterną mozaikę pól rozdziela droga, a pomiędzy stoją niewielkie domy z czerwonymi i niebieskimi dachami. Widok z lotu ptaka jest niemal jak ze snu".

Choć największe wrażenie Sułoszowa robi z lotu ptaka, również na miejscu nie brakuje atrakcji. W okolicy znajdują się:

malownicze doliny i wapienne skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej,

szlaki piesze i rowerowe,

Zamek w Pieskowej Skale,

Ojcowski Park Narodowy - jeden z najpiękniejszych w Polsce.