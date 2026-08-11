Od wodnych szaleństw po retro fajfy! Sierpień z ESKA Summer City zapowiada się nieziemsko!

Relaks w Termach Bania

Przygotuj się na niezapomniany piątek, 14 sierpnia! Termy Bania w Białce Tatrzańskiej zapraszają na cotygodniową dawkę letniej zabawy i relaksu. Wyobraź sobie: odprężające baseny termalne z widokiem na majestatyczne Tatry, połączone z energetyczną muzyką, ekscytującymi konkursami (z nagrodami!) i mnóstwem wakacyjnych gadżetów. Ekipa Radia ESKA zadba o fantastyczną atmosferę, czyniąc Termy Bania idealnym miejscem na wodne szaleństwo i błogi wypoczynek. Jeśli planujesz wypoczynek na Podhalu, nie możesz tego przegapić!

Lato Retro i Niezapomniane Wspomnienia!

Góra Parkowa w Krynicy-Zdroju 15 sierpnia zaprasza na dzień pełen słońca, muzyki i podróży w czasie. Przygotuj się na niezapomniane wspomnienia! Od godziny 12:00 zapraszamy na ESKA Summer City, gdzie nie zabraknie dobrej muzyki, mnóstwa wakacyjnych atrakcji i pozytywnej energii dla całych rodzin. To doskonała okazja, by spędzić letnie popołudnie w wyjątkowej atmosferze, podziwiając jednocześnie zapierający dech w piersiach widok na Krynicę.

Tego dnia Góra Parkowa zatrzyma się także w motoryzacyjnej historii! Z okazji Krynickiego Zlotu Klasyków będziecie mogli z bliska podziwiać wyjątkowe retro samochody. Te lśniące maszyny przeniosą Was do czasów, gdy styl liczył się najbardziej, chrom błyszczał w słońcu, a każda podróż była małą, ekscytującą przygodą.

Moc atrakcji także w tygodniu!

Góra Parkowa tętni życiem przez całe wakacje - nie tylko w sobotę!

Muzyczne Niedziele (16:00-19:00): Przed nami jeszcze trzy wakacyjne niedziele z muzyką na żywo w malowniczej scenerii szczytu. Odpocznij wśród zieleni, podziwiaj panoramę i spędź wieczór przy relaksujących dźwiękach.

Środowe Warsztaty "Moja pierwsza retro stylizacja": czyli pełne humoru i inspiracji spotkania z przewodniczką Zuzanną Długosz, znaną jako "Baba z Gór". Poznaj modę dawnych lat i stwórz własną, niepowtarzalną stylizację w klimacie retro!

Letnie Retro Fajfy (Wtorki, Środy, Czwartki, 15:00-18:00): Pergola przy Restauracji na szczycie to miejsce, gdzie przeniesiesz się do czasów największych przebojów i parkietowych hitów. Przyjdź, zatańcz, spotkaj się ze znajomymi i celebruj lato w rytmie ponadczasowych szlagierów!