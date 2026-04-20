Pendolino wraca na trasę znad morza do Krakowa. Pasażerowie zaoszczędzą wiele godzin

Pendolino znów połączy wybrzeże z Krakowem

Fani błyskawicznego przemieszczania się po kraju wreszcie mogą odetchnąć z ulgą po wielomiesięcznej przerwie. Już 14 czerwca na polskie tory powróci słynny skład Pendolino, oferując bezpośredni przejazd z północy na samo południe kraju. Podróżni zyskają możliwość przejazdu w wysoce komfortowych warunkach na trasie łączącej Kołobrzeg z Krakowem Głównym. Według obecnych założeń pociąg będzie kursował sezonowo, a jego ostatni wyjazd zaplanowano na 12 grudnia, co już teraz przyciąga uwagę podróżnych. Na ten moment nie ma pewności, czy przewoźnik zdecyduje się na wydłużenie tego terminu, jednak wielu pasażerów mocno na to liczy.

Przejazd z Kołobrzegu do Krakowa potrwa niespełna osiem godzin

Błyskawiczny pociąg znów obsłuży kierunek, który w sezonie letnim przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Zgodnie z planem, od 14 czerwca 2026 roku bezpośrednia podróż z Kołobrzegu do stolicy Małopolski zajmie pasażerom dokładnie 7 godzin i 49 minut. Jest to ogromne udogodnienie dla wszystkich ceniących sobie wygodę i brak konieczności przesiadek, co często wiąże się z ryzykiem. Trzeba podkreślić, że korzystając ze standardowych połączeń wymagających zmiany pociągów, ten sam dystans pokonuje się niekiedy nawet w zatrważające 15 godzin.

Wyposażenie i prędkość Pendolino ułatwią życie turystom

Pendolino od dłuższego czasu kojarzy się z najwyższym standardem usług na polskich szlakach kolejowych. Pociąg ten potrafi rozpędzić się nawet do 200 km/h, dzięki czemu wielokilometrowe odległości między województwami pokonuje się znacznie sprawniej. Na podróżujących czeka szereg udogodnień, w tym strefy ciszy, bezprzewodowy internet, wagony gastronomiczne, a także systemy klimatyzacji i odchylane siedzenia. Z takiej propozycji z pewnością chętnie skorzystają zarówno urlopowicze, jak i osoby przemieszczające się w sprawach służbowych.

Dokładny rozkład jazdy Pendolino EIP 8300 z Kołobrzegu na południe

Zastanawiasz się, przez jakie dokładnie miejscowości przejedzie ten nowoczesny skład w swojej drodze z wybrzeża do Małopolski? Prezentujemy szczegółowy harmonogram przejazdu EIP 8300 na trasie z Kołobrzegu do Krakowa: