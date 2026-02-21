Nietrzeźwy strażnik miejski rozbił radiowóz. Komendant podjął radykalną decyzję

2026-02-21 13:12

W Krakowie doszło do poważnego naruszenia dyscypliny przez funkcjonariusza Straży Miejskiej. Kierujący radiowozem mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zaparkowane auto. Badanie wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Przełożeni zareagowali błyskawicznie, zapowiadając nieuchronne zwolnienie sprawcy oraz wprowadzenie systemowych zmian w kontrolach pracowników.

Pijany strażnik uderzył radiowozem w auto! Straż Miejska w Krakowie reaguje na incydent

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • Służbowy pojazd krakowskiej jednostki uderzył w stojący na chodniku samochód.
  • Badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu w organizmie kierującego funkcjonariusza.
  • Szef straży zapowiada surowe kary i zmianę wewnętrznych procedur.
  • Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić szczegóły tego incydentu i definitywnie zamknąć sprawę.

Funkcjonariusz doprowadził do zderzenia

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy wieczór 20 lutego u zbiegu ulic Lea i Kijowskiej. Kierujący służbowym pojazdem stracił panowanie nad autem i uderzył w zaparkowany na chodniku samochód osobowy. Na miejsce wezwano policję, która szybko ustaliła okoliczności kolizji. Okazało się, że przyczyną utraty kontroli była nadmierna prędkość, niedostosowana do panujących warunków drogowych. Badanie alkomatem, o którym poinformowała podkomisarz Iwona Szelichiewicz, wykazało u sprawcy 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Reakcja komendanta i widmo zwolnienia

Reakcja przełożonych była natychmiastowa. Komendant Straży Miejskiej w Krakowie podjął decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Jego celem jest wyciągnięcie surowych konsekwencji służbowych, co najprawdopodobniej zakończy się zwolnieniem niesubordynowanego funkcjonariusza z pracy. Władze jednostki chcą też zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, wprowadzając obowiązkowe badania trzeźwości dla wszystkich strażników rozpoczynających zmianę.

- Mimo, iż wczorajsze zdarzenie miało charakter incydentalny, komendant podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w wewnętrznych przepisach jednostki, mających na celu systemowe kontrole trzeźwości strażników rozpoczynających służbę – podała straż miejska.

