Jezior Czorsztyńskie jest najpiękniejsze w Małopolsce według sztucznej inteligencji

Jezioro Czorsztyńskie jest najpiękniejszym tego typu miejscem w Małopolsce według AI. Jest położone w Kotlinie Nowotarskiej, pomiędzy Pieninami a Gorcami. Jezioro powstało w wyniku spiętrzenia wód Dunajca, po tym, jak została wybudowana zapora wodna w Niedzicy, pomiędzy Pieninami Spiskimi a Właściwymi. Uchodzi za jedno z najbardziej cenionych przez turystów kąpielisk w województwie małopolskim. Największym uznaniem wczasowiczów cieszy się jego zapora główna. W rejonie Jeziora Czorsztyńskiego znajduje się wiele wspaniałych atrakcji, które również wskazała sztuczna inteligencja. Jesteście ciekawi, co wybrała AI? Pełną listę wraz z garścią ciekawostek znajdziecie w dalszej części artykułu.

Dlaczego warto wybrać się nad Jezioro Czorsztyńskie? AI wskazała najciekawsze atrakcje!

Zamki jak z bajki:

zamek w Niedzicy – pięknie zachowany, z widokiem na jezioro, pełen legend (np. o inkaskim skarbie);

– pięknie zachowany, z widokiem na jezioro, pełen legend (np. o inkaskim skarbie); ruiny zamku Czorsztyn – bardziej dzikie i klimatyczne, idealne na wieczorny spacer z widokiem na Tatry.

Rejs statkiem:

można przepłynąć statkiem pasażerskim między zamkami – to prawdziwa atrakcja, zwłaszcza przy zachodzie słońca.

Szlaki i ścieżki rowerowe:

przez cały brzeg biegnie Velo Dunajec – jedna z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce;

wokół jeziora prowadzą też ścieżki spacerowe z niesamowitymi panoramami na góry.

Plaże i kąpieliska:

największa plaża znajduje się w Kluszkowcach – z infrastrukturą, wypożyczalniami i strefą dla dzieci;

są też ciche zatoczki z dostępem do wody – można znaleźć swoją „dziką plażę”.

Ptaki i natura:

jezioro i okolice są siedliskiem licznych gatunków ptaków wodnych.

Miejsce na nocleg z widokiem:

można znaleźć zarówno pola namiotowe (np. w Kluszkowcach), jak i agroturystyki z widokiem na jezioro i Tatry. Istnieje również możliwość wypożyczenia sprzętu, m.in. rowerków wodnych, kajaków czy żaglówek.

Zalane wsie ukryte pod taflą Jeziora Czorsztyńskiego

Przed powstaniem jeziora Czorsztyńskiego w 1997 roku, teren doliny Dunajca zamieszkiwało ponad 2 tysiące osób w kilku wsiach. W ramach budowy zapory i zbiornika zalano niemal całkowicie:

Maniowy – główna wieś, której mieszkańców przesiedlono na wzgórze (dziś: Nowe Maniowy). Na dnie jeziora wciąż spoczywają fundamenty starego kościoła i domów,

Kluszkowce (częściowo) – część zabudowań przeniesiono w wyższe partie, część została rozebrana;

Wielkie Borowe, Huba, Tylmanowa (częściowo) – niektóre domy przesiedlono, inne rozebrano.

W celu upamiętnienia tych miejsc powstał Skansen Osadnictwa Pienińskiego w Kluszkowcach – z domkami przeniesionymi ze starych wsi. Natomiast w kościele w Nowych Maniowach znajduje się tablica pamięci mieszkańców starej wsi.

Jezioro Czorsztyńskie w filmach i serialach

Jezioro Czorsztyńskie stało się „bohaterem” kilku filmów i seriali. Pojawia się w takich produkcjach, jak:

„Ogniem i mieczem” (1999) – okolice zamku w Niedzicy i jezioro pojawiają się jako tło niektórych ujęć;

– okolice zamku w Niedzicy i jezioro pojawiają się jako tło niektórych ujęć; „Wiedźmin” (2002, serial) – choć głównie kręcony w innych częściach Polski, Jezioro Czorsztyńskie również pojawiło się w kilku scenach;

– choć głównie kręcony w innych częściach Polski, Jezioro Czorsztyńskie również pojawiło się w kilku scenach; „Janosik. Prawdziwa historia” (2009) – kręcono sceny plenerowe nad jeziorem, pokazując dzikie Pieniny.

Legenda o zębie smoka z zamku Czorsztyn

To jedna z lokalnych, mniej znanych, ale bardzo klimatycznych opowieści. Dawno temu pod wzgórzem zamkowym miał mieszkać wielki smok, który według legendy ział ogniem i bronił skarbu ukrytego w podziemiach góry. Po wielu latach walki z rycerzami i pustoszenia okolicznych wsi, został zabity przez mędrca z zamku w Niedzicy. Jego ciało zapadło się pod ziemię, ale ząb, który wybił się ze szczęki przy ostatnim tchnieniu, został rzekomo wmurowany w podziemia zamku Czorsztyn jako pamiątka i ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń.

Niektórzy twierdzą, że smoczy ząb to tak naprawdę prastary meteoryt lub fragment skamieniałej kości mamuta. Inni wierzą, że to tylko symboliczny kamień.

Tak wygląda Jezioro Czorsztyńskie, najpiękniejsze w Małopolsce według AI

