Znalazłeś kamień w Krakowie? To może być zaproszenie na Warmię i Mazury

Port lotniczy Olsztyn-Mazury od 10 lat zmienia oblicze regionu Warmii i Mazur. Od momentu uruchomienia w 2016 roku obsłużył już ponad 960 tysięcy pasażerów, a tylko w 2025 roku skorzystało z niego ponad 89 tysięcy osób. Dziś to nie tylko lotnisko – to impuls dla turystyki, biznesu i rozwoju całego regionu.
Z okazji jubileuszu przygotowano coś naprawdę wyjątkowego. W Krakowie pojawiły się tajemnicze „Kamienie Podróżnika”, które mają swoją historię i… misję.
Bo – jak głosi opowieść – nie trafiają do ludzi przypadkiem.
Dawno temu w Krainie Tysiąca Jezior wierzono, że są miejsca, które same przyciągają ludzi. Nie reklamą, nie mapą, ale znakiem. Takim właśnie znakiem są kamienie.
„Znalazłeś swój kamień. Teraz znajdź swoją drogę” – to przesłanie, które stoi za całą akcją.
Jak działa gra?
Jeśli trafisz na kamień – to dopiero początek. Każdy z nich ma kod QR i unikalny numer. Wchodzimy na stronę po kodzie QR lub adresie strony umieszczonej na kamieniu, gdzie poznasz dalsze kroki i wybierzesz swoją nagrodę – od noclegów, przez restauracje, po atrakcje w regionie.
Zamiast płacić – wpisujesz numer kamienia. To Twój klucz. Potem wystarczy zarezerwować lot do Szyman i… ruszyć w drogę. Kamień staje się przepustką do wybranego doświadczenia.
Kamienie można zbierać od 18.04.2026 r. do 31.05.2026 r., a nagrody wykorzystać do końca roku 2026 r.
Co możesz zyskać?
Nagrody działają jak w sklepie internetowym – wybierasz, rejestrujesz się i otrzymujesz voucher na podany adres mailowy. Na miejscu okazujesz go wraz z kamieniem i korzystasz z atrakcji. Możesz zebrać więcej kamieni, a więc i więcej doświadczeń.
Dodatkowo na stronie akcji znajdziesz mapę, która służy do zapoznania się w jakim miejscu są nagrody, bilety i trasy, które można zaplanować po wejściu na link do lotniska, który będzie również na tej stronie.
Dlaczego właśnie Warmia i Mazury?
Bo to region, który daje coś więcej niż wypoczynek.
To poranki nad jeziorem, zapach trawy i cisza, której tak często brakuje. To przestrzeń, w której można złapać oddech i… na chwilę zwolnić.
Jeśli jeszcze tam nie byłeś – warto sprawdzić.
Jeśli byłeś – dobrze wiesz, że chce się wracać.
A może właśnie teraz jest ten moment?