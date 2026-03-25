Znalazłeś kamień w Krakowie? To może być zaproszenie na Warmię i Mazury

Port lotniczy Olsztyn-Mazury od 10 lat zmienia oblicze regionu Warmii i Mazur. Od momentu uruchomienia w 2016 roku obsłużył już ponad 960 tysięcy pasażerów, a tylko w 2025 roku skorzystało z niego ponad 89 tysięcy osób. Dziś to nie tylko lotnisko – to impuls dla turystyki, biznesu i rozwoju całego regionu.

Z okazji jubileuszu przygotowano coś naprawdę wyjątkowego. W Krakowie pojawiły się tajemnicze „Kamienie Podróżnika”, które mają swoją historię i… misję.

Bo – jak głosi opowieść – nie trafiają do ludzi przypadkiem.

Dawno temu w Krainie Tysiąca Jezior wierzono, że są miejsca, które same przyciągają ludzi. Nie reklamą, nie mapą, ale znakiem. Takim właśnie znakiem są kamienie.

„Znalazłeś swój kamień. Teraz znajdź swoją drogę” – to przesłanie, które stoi za całą akcją.

Jak działa gra?

Jeśli trafisz na kamień – to dopiero początek. Każdy z nich ma kod QR i unikalny numer. Wchodzimy na stronę po kodzie QR lub adresie strony umieszczonej na kamieniu, gdzie poznasz dalsze kroki i wybierzesz swoją nagrodę – od noclegów, przez restauracje, po atrakcje w regionie.

Zamiast płacić – wpisujesz numer kamienia. To Twój klucz. Potem wystarczy zarezerwować lot do Szyman i… ruszyć w drogę. Kamień staje się przepustką do wybranego doświadczenia.

Kamienie można zbierać od 18.04.2026 r. do 31.05.2026 r., a nagrody wykorzystać do końca roku 2026 r.

Co możesz zyskać?

Nagrody działają jak w sklepie internetowym – wybierasz, rejestrujesz się i otrzymujesz voucher na podany adres mailowy. Na miejscu okazujesz go wraz z kamieniem i korzystasz z atrakcji. Możesz zebrać więcej kamieni, a więc i więcej doświadczeń.

Dodatkowo na stronie akcji znajdziesz mapę, która służy do zapoznania się w jakim miejscu są nagrody, bilety i trasy, które można zaplanować po wejściu na link do lotniska, który będzie również na tej stronie.

Dlaczego właśnie Warmia i Mazury?

