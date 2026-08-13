Podwójne Pendolino na polskich torach. Ogromny skład pomieści 800 osób

Dwa połączone składy Pendolino

Jeden pociąg typu ED250, czyli Pendolino, z którego korzysta PKP Intercity, liczy około 187 metrów długości. Spółka zdecydowała się jednak połączyć dwie takie jednostki, tworząc kolosalny skład o długości niespełna 400 metrów. Dzięki takiemu zabiegowi znacząco rośnie pula miejsc siedzących dla podróżnych, a przewoźnik nie musi wypuszczać w trasę dwóch osobnych pojazdów. W jednym podwójnym składzie Pendolino będzie mogło podróżować ponad 800 osób.

Wydłużone składy wagonowe PKP Intercity

To nie koniec niespodzianek, bo oprócz gigantycznego Pendolino, przewoźnik szykuje na wzmożony ruch także specjalne rozwiązania dla pociągów zestawionych z klasycznych wagonów. Niektóre z nich będą ciągnęły aż 14 członów.

Wśród wydłużonych relacji znalazły się popularne trasy, w tym EIC Jantar jadący z Warszawy do Gdyni, EIC Neptun obsługujący trasę z Krakowa do Gdyni oraz EIC Posejdon z Warszawy prosto do Kołobrzegu.

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Tak wygląda nowy pociąg PKP Intercity. Zajrzeliśmy do środka!

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Oblężenie pociągów na długi weekend sierpniowy

Wzrost zainteresowania biletami w okresie od 13 do 17 sierpnia wynika z tak zwanej sierpniówki. Szczyt sezonu urlopowego w połączeniu z dniami świątecznymi oznacza ogromną liczbę podróżnych oblegających perony i pociągi. Jeśli wybieracie się w tych dniach w drogę koleją, musicie uzbroić się w cierpliwość i liczyć się z wyjątkowym tłokiem w wagonach.

Gdzie wyjechać na długi weekend w sierpniu 2026?

15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego, wypada w sobotę, co oznacza, że pracownikom należy się dodatkowy dzień wolnego. O tym, kiedy dokładnie będzie go można odebrać, decyduje szefostwo w danym zakładzie pracy. Odbierając wolne w piątek przed świętem lub tuż po nim, można sprytnie zorganizować sobie przedłużony wypoczynek.

Popularnymi celami podróży są nadmorskie miejscowości takie jak Dziwnów, Pobierowo, Rewal, Niechorze oraz Kołobrzeg. Świetną odskocznią od Bałtyku mogą być Mazury, które przyciągają miłośników relaksu nad wodą oraz aktywnego wypoczynku w plenerze.

Długi weekend w sierpniu to również doskonała okazja na górskie wycieczki. Chociaż Zakopane czy inne tatrzańskie rejony to wciąż numer jeden wśród turystów, decydując się na ten kierunek w samym sercu wakacji, musimy liczyć się z ogromnym oblężeniem na szlakach i ulicach.