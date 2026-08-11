Sobotnie święto w sierpniu to szansa na długi weekend. Twoje plany zależą jednak od jednej decyzji szefa

Dlaczego za 15 sierpnia 2026 roku przysługuje nam dodatkowe wolne?

Kalendarz na 2026 rok szykuje nam ciekawą sytuację prawną w połowie sierpnia. Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które obchodzimy 15 sierpnia, przypadają w sobotę. Z punktu widzenia przepisów prawa pracy jest to wiadomość kluczowa dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami, każde święto ustawowo wolne od pracy, które wypada w innym dniu niż niedziela, musi skutkować obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin.

W praktyce oznacza to, że twój pracodawca ma obowiązek „oddać” ci ten dzień w innym terminie. Jest to mechanizm, który ma wyrównać liczbę godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli pracujesz w standardowym systemie od poniedziałku do piątku, a święto wypada w sobotę, zyskujesz dodatkowy dzień odpoczynku, za który otrzymasz normalne wynagrodzenie. Warto jednak pamiętać, że ta zasada nie dotyczy niedziel – gdyby święto wypadło 16 sierpnia, dodatkowe wolne by ci nie przysługiwało.

Piątek czy poniedziałek? Kto tak naprawdę wybiera termin

Wielu pracowników zakłada, że skoro święto wypada w sobotę, to mogą oni dowolnie wybrać, czy wolne odbiorą w poprzedzający piątek, czy może w następujący po nim poniedziałek. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy, to pracodawca wyznacza termin odbioru dodatkowego dnia wolnego. Choć w wielu firmach szefowie biorą pod uwagę prośby załogi, ostateczna decyzja należy do nich.

Pracodawca może podejść do tej kwestii na dwa sposoby. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest odgórne wyznaczenie jednego wspólnego dnia wolnego dla całej firmy, co pozwala na całkowite zamknięcie biura czy zakładu. Często wybieranym terminem jest właśnie piątek 14 sierpnia lub poniedziałek 17 sierpnia, co tworzy naturalny długi weekend. Istnieje jednak możliwość, że szef pozwoli pracownikom na indywidualne ustalanie dat, pod warunkiem że dzień wolny zostanie wykorzystany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto.

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Kiedy wolne za sobotę może bezpowrotnie przepaść?

Niestety, prawo do dodatkowego wolnego nie jest powszechne i zależy od formy twojego zatrudnienia. Jeśli pracujesz na kontrakcie B2B lub wykonujesz zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, przepisy Kodeksu pracy cię nie obejmują. W takich przypadkach dodatkowy dzień wolny za 15 sierpnia ci nie przysługuje, chyba że w twojej umowie znalazły się specyficzne zapisy na ten temat lub twój kontrahent dobrowolnie zwolni cię z obowiązku świadczenia usług.

Istnieje jeszcze jedna pułapka, o której przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Chodzi o sytuację, w której pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jeśli zachorujesz i twoje L4 obejmuje dokładnie ten dzień, który pracodawca wyznaczył jako wolny za święto w sobotę, prawo do tego odpoczynku bezpowrotnie przepada. Szef nie ma obowiązku wyznaczania ci kolejnego terminu tylko dlatego, że w tym czasie byłeś niezdolny do pracy. Podobnie dzieje się w przypadku urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego – wolny dzień za sobotę po prostu „ucieka”.