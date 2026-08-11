Tego dnia Polacy muszą stawić się w kościele. Do tradycyjnego bukietu warto włożyć coś więcej niż kwiaty

15 sierpnia to w polskim kalendarzu dzień szczególny. Łączy on w sobie głęboką tradycję religijną z obchodami o charakterze państwowym. W 2026 roku data ta nabiera dodatkowego znaczenia praktycznego, ponieważ wypada w sobotę. To sprawia, że wiele osób będzie musiało inaczej zaplanować nie tylko swoje wizyty w kościele czy udział w uroczystościach, ale także czas na odpoczynek i zakupy.

15 sierpnia 2026: Dwa ważne święta w jednym dniu

Tego dnia obchodzimy jednocześnie Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. To drugie upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku, znaną jako Cud nad Wisłą. Podwójny charakter tego dnia oznacza, że w całym kraju odbywają się zarówno procesje i uroczyste msze, jak i wojskowe defilady oraz oficjalne ceremonie pod pomnikami bohaterów narodowych.

Dla wielu Polaków jest to czas zadumy nad historią, ale też radosnego świętowania w gronie rodziny. Warto przygotować się na to, że w miastach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w związku z przemarszami wojska lub przejściem wiernych w procesjach. To święto o stałej dacie, które co roku przypomina o splocie polskiej tożsamości narodowej z tradycją katolicką.

Czy 15 sierpnia to święto nakazane? Obowiązek uczestnictwa we mszy

Z perspektywy Kościoła katolickiego 15 sierpnia to święto nakazane. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Kodeksu Prawa Kanonicznego i dotyczy Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz pojawić się w kościele w sobotę, wymóg ten można spełnić, uczestnicząc w wieczornej mszy wigilijnej w piątek, 14 sierpnia.

Dla wielu osób obecność w kościele w ten dzień to nie tylko obowiązek religijny, ale też chęć podtrzymania pięknej tradycji. Msze święte tego dnia mają uroczystą oprawę, a kluczowym punktem liturgii jest obrzęd błogosławieństwa roślin. To właśnie wtedy świątynie wypełniają się zapachem ziół i kolorami letnich kwiatów przynoszonych przez parafian.

Matki Boskiej Zielnej. Co święci się w kościele 15 sierpnia?

Ludowa nazwa tego święta, czyli Matka Boska Zielna, wiąże się ze zwyczajem święcenia płodów ziemi. Tradycja ta jest wyrazem dziękczynienia za zbiory i prośbą o pomyślność w kolejnych latach. Choć bukiety różnią się w zależności od regionu Polski, ich podstawę zawsze stanowią dary natury, które o tej porze roku są najpiękniejsze i najbardziej wartościowe.

Do bukietu warto włożyć kłosy zbóż, takie jak pszenica czy żyto, a także zioła o właściwościach leczniczych. Najpopularniejsze wybory to mięta, piołun, dziurawiec, rumianek i szałwia. Całość uzupełnia się kolorowymi kwiatami polnymi – makami, chabrami czy słonecznikami. Niektórzy dodają do kompozycji również gałązki z owocami, na przykład jabłka, lub nabite na patyczki warzywa, jak marchew czy cebula.

Poświęcony bukiet, według dawnych wierzeń, zyskiwał niezwykłą moc. Przechowywano go starannie przez cały rok, często za obrazami świętych, wierząc, że chroni on domostwo przed uderzeniem pioruna, a zwierzęta gospodarskie przed chorobami. Dziś tradycja układania tych naturalnych kompozycji wciąż cieszy się ogromną popularnością i stanowi ważny element polskiego dziedzictwa kulturowego.