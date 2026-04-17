Pogoda na weekend w Krakowie 17-19 kwietnia. Po deszczowym piątku zrobi się cieplej i słoneczniej

Pogoda w Krakowie (17-19 kwietnia)

Weekend w Krakowie rozpocznie się od deszczowej aury, ale z każdym kolejnym dniem pogoda będzie się poprawiać. Mieszkańcy mogą spodziewać się stopniowego wzrostu temperatury i słabnącego wiatru. Najcieplej będzie w niedzielę, kiedy termometry wskażą nawet 17 stopni, choć na niebie pojawi się więcej chmur. Warto zwrócić uwagę na chłodną sobotnią noc, gdy temperatura spadnie do zaledwie 5°C.

Piątek, 17 kwietnia, upłynie w Krakowie pod znakiem chmur i słabych opadów deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 15°C, natomiast w nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Tego dnia odczuwalny będzie również wiatr, którego prędkość wyniesie około 3 m/s, co może potęgować uczucie chłodu, szczególnie wieczorem.

Słoneczna sobota z chłodną nocą

Sobota, 18 kwietnia, przyniesie znaczną poprawę pogody. Na niebie w Krakowie zagości słońce, a opady całkowicie ustaną. W najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się 16 stopni Celsjusza. Należy jednak zwrócić uwagę na chłodną noc – temperatura spadnie do zaledwie 5°C, co oznacza, że będzie to najzimniejsza noc tego weekendu. Wiatr zdecydowanie osłabnie, wiejąc z prędkością około 1 m/s.

Najcieplejszy dzień weekendu w niedzielę

Niedziela, 19 kwietnia, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Krakowie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 17 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą na poziomie 7°C. Mimo wyższej temperatury, na niebie pojawi się duże zachmurzenie, a lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby, z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Zmienna pogoda zachęca do elastycznego planowania weekendu. Deszczowy piątek to dobra okazja na odwiedzenie jednego z licznych muzeów lub galerii. Słoneczna sobota będzie idealna na długi spacer po parkach i bulwarach wiślanych. To doskonały moment, by cieszyć się niemal bezchmurnym niebem. Ciepła, choć pochmurna niedziela, sprzyja z kolei rodzinnym wyjściom do restauracji czy kawiarni z ogródkami, gdzie wyższa temperatura pozwoli komfortowo spędzić czas na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather