Chłodno i mokro w Zakopanem. Pogoda na 8-12 lipca

Urlopowicze przebywający w Zakopanem muszą uzbroić się w cierpliwość. Niestety, pogoda w najbliższych dniach nie będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Będzie chłodno i mokro.

Już środa, 8 lipca, przywita nas chmurami i słabymi, ale uporczywymi opadami deszczu. Temperatura nie zachwyci – w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą zaledwie 15 stopni, a poranek z 9 stopniami będzie po prostu rześki. Do tego dojdzie odczuwalny wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s. Niestety, czwartek będzie jeszcze gorszy. To właśnie wtedy pogoda da nam popalić najbardziej. Spodziewajcie się najzimniejszego dnia w prognozie z temperaturą minimalną spadającą do około 7 stopni i mocniejszymi opadami deszczu. Na szlaki lepiej nie wychodzić. Piątek przyniesie kosmetyczną poprawę i lekki wzrost temperatury do 16 stopni, ale parasol wciąż będzie niezbędnym elementem wyposażenia.

Ale wystarczy poczekać na weekend, by sytuacja odwróciła się o 180 stopni. I to jak! Sobota, 11 lipca, to zapowiedź prawdziwego lata pod Tatrami. Chmury wreszcie się rozproszą, a deszcz praktycznie zaniknie. Temperatura od razu podskoczy do ponad 18 stopni. Poczujemy różnicę. A niedziela? Niedziela będzie pogodową wisienką na torcie. To ma być najcieplejszy i w pełni słoneczny dzień. Termometry wskażą blisko 19 stopni, a po deszczu nie będzie już śladu. Idealnie.

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Środa, czwartek i piątek to zdecydowanie nie są dni na górskie wędrówki. Chłód, deszcz i śliskie szlaki to kiepskie połączenie. To idealny czas, by zwiedzić miasto, posiedzieć w regionalnej karczmie z kubkiem gorącej herbaty lub po prostu zrelaksować się w pensjonacie. Za to w weekend koniecznie wyciągnijcie z szafy buty trekkingowe! Sobota, a zwłaszcza niedziela, to wymarzone dni na wyjście w góry. Słońce, przyjemna temperatura i brak deszczu stworzą idealne warunki do podziwiania tatrzańskich widoków. Wasz urlop zostanie uratowany.

Dane pogodowe: OpenWeather

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