Na początku tygodnia Polska znajdowała się pod wpływem niżu oraz frontu atmosferycznego. Na przeważającym obszarze kraju występowały opady, których intensywność była zróżnicowana regionalnie – na południowym zachodzie i południu momentami padało umiarkowanie i okresami intensywniej. Na północy oraz północnym wschodzie pojawiał się także deszcz ze śniegiem.

Minionej nocy temperatura spadła od 0°C do 4°C, a na północnym wschodzie lokalnie obniżyła się poniżej zera. Miejscami występowało oblodzenie dróg i chodników, co powodowało utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Nadchodzące ocieplenie i dynamiczne zmiany

Dziś w ciągu dnia czeka nas stopniowe ocieplenie. Na zachodzie i południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 7–10°C. W centrum kraju słupki rtęci pokażą mniej więcej 5°C na plusie.

Powrót zimy w połowie tygodnia

Jednak w połowie tygodnia czeka nas niespodziewany powrót zimy za sprawą napływu arktycznych mas powietrza. Najmocniej odczują to mieszkańcy północnego wschodu, wschodu oraz centrum kraju. Nocą na północnym wschodzie temperatura może spaść aż do -11°C, w centrum utrzyma się w okolicach -4°C, a na południu i południowym wschodzie do -6°C.

Pomimo odczuwalnego chłodu, pojawi się więcej słońca, choć wiatr będzie wciąż dość silny i momentami porywisty.

Koniec tygodnia z prawdziwym powiewem wiosny

Końcówka tygodnia przyniesie dynamiczne ocieplenie, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Temperatura wzrośnie tam nawet do 17°C w ciągu dnia, co sprawi, że poczujemy wiosenny klimat. Nocami nadal mogą zdarzyć się spadki temperatury poniżej 0°C, jednak w dniach będzie już zdecydowanie cieplej.

Również na początku przyszłego tygodnia utrzyma się wyraźne ocieplenie. Miejscami temperatury sięgną 14–15°C. To doskonała okazja, aby zaplanować aktywność na świeżym powietrzu.

Jak przygotować się na zmiany pogody?

Bądź gotów na śliskie nawierzchnie – szczególnie rano i nocą, kiedy temperatura może spaść poniżej zera.

Stopniowo zmieniaj garderobę – początkowo miej pod ręką ciepłe ubrania, ale planuj też lżejszą odzież na cieplejsze dni końca tygodnia.

Śledź bieżące prognozy i komunikaty meteorologiczne, aby nie dać się zaskoczyć nagłym ochłodzeniom lub gwałtownym zmianom pogody.

W najbliższych dniach pogoda będzie bardzo zmienna: od chłodnych i wilgotnych warunków, przez powrót zimy, aż po nagłe ocieplenie i powiew wiosny. Takie dynamiczne przejścia to nie tylko wyzwanie dla naszego samopoczucia, ale także szansa, aby spacery i aktywności dostosować idealnie do aktualnych warunków.

