Pogrzeb Doroty Baran. Ksiądz mówił o prawdzie po strzelaninie w Krakowie

Jedną z ofiar zamachu na Rynku Głównym w Krakowie była 61-letnia Dorota Baran, której uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek, 12 listopada. Kobietę w ostatniej drodze żegnali członkowie rodziny, przyjaciele oraz mieszkańcy miejscowości Zielonki. Ceremonii towarzyszył ogromny ból oraz wiele trudnych pytań, na które bliscy zmarłej nadal nie uzyskali odpowiedzi.

Odprawiający mszę żałobną ksiądz skupił się na cierpieniu rodziny zamordowanej kobiety. Duchowny zaznaczył, że w obliczu tak ogromnej tragedii bliscy mają pełne prawo do żalu, rozpaczy oraz szukania odpowiedzi. W swoim kazaniu kapłan zaakcentował przede wszystkim trzy elementy, jakimi są cisza, miłość oraz prawda.

Duchowny zaapelował także o skrupulatne zbadanie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Podkreślił, że choć na całkowite wyjaśnienie sprawy trzeba będzie prawdopodobnie cierpliwie poczekać, to rodzina zamordowanej Doroty ma pełne prawo do poznania prawdy.

„Modlę się o prawdę. O prawdę, która wyzwala, pomaga zrozumieć i stoi obok sprawiedliwości. Być może na tę prawdę trzeba będzie cierpliwie czekać, ale najbliżsi mają do niej prawo” – mówił kapłan.

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Ewelina Serafin pochowana na Podkarpaciu. Wolontariuszka zginęła w Krakowie

Kolejne pożegnanie miało miejsce w sobotę, 14 listopada, kiedy pochowano 47-letnią Ewelinę Serafin. Kobieta wywodziła się z Sędziszowa Małopolskiego. Straciła życie dokładnie siedem dni wcześniej na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie sprawca zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów.

Ceremonia pogrzebowa ruszyła o godzinie 14 w kościele farnym na terenie Sędziszowa Małopolskiego w województwie podkarpackim. Po zakończeniu nabożeństwa urnę z prochami 47-letniej kobiety złożono na cmentarzu komunalnym.

Zmarła 47-latka aktywnie działała w strukturach Szlachetnej Paczki na obszarze rejonu ropczycko-sędziszowskiego. Zarówno bliscy, jak i współpracujący z nią wolontariusze zapamiętali Ewelinę jako kobietę pełną empatii, uczynną i zawsze skorą do niesienia pomocy potrzebującym. Nagła śmierć działaczki okazała się wielkim wstrząsem dla jej krewnych oraz osób, z którymi wspólnie angażowała się w akcje charytatywne.

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Pogrzeb Roberta Kosidły w Kraśniku. Tłumy żegnały ofiarę ataku w Krakowie

Również w sobotę, 14 listopada, odbyło się ostatnie pożegnanie 55-letniego Roberta Kosidły. Mężczyzna spoczął w rodzinnym Kraśniku, mimo że od około dwudziestu lat mieszkał na stałe w Krakowie. W uroczystościach oprócz rodziny wzięli udział także znajomi i przyjaciele zmarłego, którzy dotarli na miejsce ze stolicy Małopolski prywatnymi autami oraz busami.

Nabożeństwo żałobne zorganizowano w najstarszej kraśnickiej świątyni, czyli kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Na uroczystości zjawiły się setki żałobników, które szczelnie wypełniły budynek, przez co część zgromadzonych musiała stać. Tuż pod ołtarzem umieszczono fotografię 55-latka wraz z urną zawierającą jego prochy.

W pamięć o zamordowanym mężczyźnie włączyły się także krakowskie kwiaciarki, które zamówiły mszę w intencji Roberta. Odprawiający nabożeństwo kapłan poruszył temat niespodziewanego odejścia oraz kruchości ludzkiego losu.

„Tak niewiele z człowieka zostaje. Garść prochu w urnie. Nie wiemy, kiedy odejdziemy z tego świata ani jak się to stanie. Każdy z nas się z tym zgodzi” – mówił duchowny.

Podczas homilii kapłan nawiązał bezpośrednio do dramatycznych wydarzeń z Krakowa, wskazując na ich bezsens oraz okrucieństwo. Wypełniony po brzegi kościół z mocą wysłuchał słów duchownego o wielkim cierpieniu i niesprawiedliwości, jakie towarzyszyły osobom żegnającym 55-latka.

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Pogrzeb malarki Izabeli w Chodzieży. Symboliczny gest córki podczas ceremonii

Ostatnie pożegnanie 53-letniej Izabeli z Wielkopolski zorganizowano w piątek, 20 listopada, przy udziale mieszkańców Chodzieży, przyjaciół oraz rodziny. Kobieta, która z zawodu była malarką, również padła ofiarą krwawej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie.

Uroczystości w Chodzieży rozpoczęły się o godzinie 10:30 mszą żałobną w tamtejszym kościele świętego Floriana. Żałobnicy z czerwonymi różami w dłoniach całkowicie zapełnili świątynię, a o godzinie 11:40 na cmentarzu parafialnym ruszyła ceremonia pogrzebowa.

Niezwykle wzruszającym punktem pożegnania okazał się symboliczny gest wykonany przez córkę zamordowanej kobiety. Dziewczyna stanęła obok urny z prochami matki, trzymając w rękach pędzle.

W trakcie homilii słowa do pogrążonych w rozpaczy bliskich skierował ksiądz Kacper Politowski.

„Są takie chwile, kiedy wydaje się, że żadne słowa nie będą właściwe. Teraz najważniejsza jest obecność. Wasz świat się rozpadł. Ale wszyscy jesteśmy dowodem na to, że Bóg jest przy was” – mówił duchowny.

Kapłan poruszył także kwestię trudnych pytań, które zawsze rodzą się w obliczu tak nagłego odejścia ukochanej osoby.

Zamordowana artystka osierociła córkę oraz trzech synów. Krewni zapamiętali Izabelę jako kobietę niezwykle wrażliwą na piękno i oddaną swojej pasji. Zmarła 53-latka specjalizowała się w malowaniu portretów kobiet, a zaplanowana w Krakowie wystawa miała stanowić kolejny istotny etap w jej karierze artystycznej.

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