Strzelanina w Krakowie. Śledczy zlecili dodatkowe badania ciała sprawcy

Kwestia organizacji pogrzebu sprawcy krwawych wydarzeń w stolicy Małopolski pozostawała nierozstrzygnięta przez wiele dni. Krewni zamachowca próbowali odebrać ciało już na początku tygodnia, ale spotkali się wówczas z odmową ze strony śledczych. Naczelnik Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokurator Eryk Stasielak, wyjaśnił w rozmowie z PAP, że decyzję wstrzymywały wymogi natury medyczno-prawnej.

Prowadzący postępowanie potrzebowali pełnej jasności w kwestii dokładnych okoliczności śmierci oraz stanu biologicznego sprawcy podczas ataku. Właśnie dlatego specjaliści z zakładu medycyny sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego musieli przeprowadzić dodatkowe i bardzo szczegółowe analizy laboratoryjne. Zgoda na wydanie ciała rodzinie zapadła dopiero w momencie, gdy śledczy otrzymali komplet wyników i zabezpieczyli cały materiał dowodowy.

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Wszystkie procedury formalne znalazły swój finał w piątek. Przedstawiciele Prokuratury Krajowej poinformowali o zakończeniu wszystkich analiz zleconych biegłym z zakresu medycyny sądowej. Bliscy sprawcy strzelaniny odebrali już jego zwłoki, tym samym przejmując na siebie pełną odpowiedzialność za zorganizowanie pochówku.

„W tym momencie prokurator nie dysponuje już tym ciałem” przekazał w oficjalnym komunikacie dla Polskiej Agencji Prasowej prokurator Eryk Stasielak. Jeżeli krewni zrezygnowaliby z odebrania szczątków lub żaden członek rodziny nie skontaktowałby się z odpowiednimi instytucjami w mieście, koszty oraz organizację pogrzebu musiałby wziąć na siebie krakowski samorząd.

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