Policjant Artur Morański przeszedł kolejną operację. Lekarze ujawniają stan bohatera z Krakowa

W sobotę 7 listopada w Krakowie doszło do ataku zamachowca, a w ujęciu sprawcy brał udział między innymi 27-letni funkcjonariusz policji Artur Morański. Jego pełna poświęcenia postawa podczas tej akcji zyskała ogromny rozgłos zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Razem z policjantem Jakubem Kulikiem zostali postrzeleni przez zamachowca.

Artur Morański przeszedł operację w Krakowie. Jaki jest stan postrzelonego policjanta?

Podczas sobotniego zamachu policjant Artur Morański został postrzelony dwa razy. Poinformowano, że w środę 11 listopada w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie przeprowadzono u niego zabieg polegający na rewizji ran oraz zespoleniu łokcia.

„Dzisiaj wykonaliśmy zabieg rewizji ran i zespolenia łokcia, jest to przygotowanie pacjenta do kolejnych zabiegów, będzie przynajmniej jeden” – powiedział w środę dziennikarzom po operacji Paweł Maleta, kierownik oddziału chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu i replantacji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

W ocenie specjalisty stan rannego funkcjonariusza pozostaje ciężki, choć stabilny, co wynika głównie z obrażeń klatki piersiowej, które wcześniej operowano w Szpitalu Specjalistycznym im. Narutowicza.

Teraz w Szpitalu Wojskowym 27-letni mundurowy przejdzie wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne dotkliwie zranionej ręki.

„Pacjent został po zabiegu od razu wybudzony, co też świadczy o tym, że stan jest o tyle dobry, że anestezjolodzy pozwolili na to sobie” – zaznaczył ortopeda.

Ranny w Krakowie policjant Artur Morański czeka na kolejne zabiegi

Walka o powrót funkcjonariusza do zdrowia wciąż trwa. Lekarz podkreślił, że policjanta czeka jeszcze co najmniej jedna poważna operacja oraz prawdopodobnie kilka mniejszych zabiegów, w związku z czym kluczowe znaczenie ma teraz odpoczynek i regeneracja sił pomiędzy kolejnymi działaniami chirurgów.

„Są dalsze plany i liczymy, że będzie miał jak najlepszą funkcję tej kończyny” – zaznaczył Maleta.

Specjalista dodał, że w przypadku pomyślnego gojenia się rany klatki piersiowej i dalszej terapii ręki, pacjent zapewne zostanie w obecnej placówce aż do momentu odzyskania zdrowia.

Dyrektor szpitala o leczeniu bohatera z Krakowa

Dr hab. Bartłomiej Guzik, pełniący funkcję dyrektora Szpitala Wojskowego, zwrócił uwagę, że zapewnienie spokoju jest najważniejszym warunkiem powrotu Artura Morańskiego do zdrowia, odzyskania pełnej sprawności i ostatecznie wznowienia służby w policji.

„Naszym celem jest zapewnienie mu tego” – podkreślił.

Szef placówki zauważył, że o ile podczas pierwszych operacji ratujących życie mundurowego postępy pojawiały się bardzo skokowo, o tyle na obecnym etapie leczenie stanowi „żmudną wielogodzinną pracę”. Zaznaczył również, że pacjenta czeka długotrwała rekonwalescencja.

„Naszym celem jest zadbanie, by leczenie, które możemy zaoferować, przyniosło najlepsze efekty” – podkreślił dyrektor lecznicy.

Wyjaśnił, że właśnie z tej przyczyny we wtorek ze Szpitala Wojskowego do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie przewieziono 27-letnią Polkę poszkodowaną podczas ataku na Rynku Głównym. W jego ocenie stołeczna placówka należy do europejskiej czołówki w dziedzinie chirurgii wątroby.