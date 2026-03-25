Polski turysta nie żyje. Jego ciało znaleziono na zamkowym dziedzińcu

72-letni turysta z Polski zginął na Zamku Orawskim na północy Słowacji

Do zdarzenia doszło podczas zwiedzania zabytku we wtorek

Mężczyzna oddzielił się od grupy i pozostał w jednym z pomieszczeń

Jego ciało znaleziono na zamkowym dziedzińcu

Z dostępnych informacji wynika, że Polak był członkiem grupy turystów, którzy we wtorek zwiedzali jeden z najbardziej znanych słowackich zabytków. Mężczyzna miał zostać w jednym z pomieszczeń zamku po tym, jak pozostali uczestnicy wycieczki opuścili to miejsce. Następnie wyszedł na balkon zamku i pokonał balustradę. Jego ciało znaleziono na zamkowym dziedzińcu.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które stwierdziło zgon. Tożsamość mężczyzny potwierdziła jego żona, która także zwiedzała zamek.

Sprawą zajmuje się policja w powiecie Dolny Kubin, oddalonym o ok. 20 km od granicy z Polską. Na miejsce zdarzenia przyjechali też technicy kryminalistyki. Rzeczniczka lokalnej policji Zuzana Szeficzikova przekazała, że w związku z delikatnym charakterem zdarzenia i trwającym dochodzeniem nie będą udzielane informacje.